Лига чемпионов08 мая 2025, 22:32 | Обновлено 08 мая 2025, 23:05
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«Ты – монстр». Чемпион Европы обратился к звезде Барселоны
Алессандро Бастони в восторге от игры Ламина Ямаля
08 мая 2025, 22:32 | Обновлено 08 мая 2025, 23:05
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Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони после полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» в своем instagram обратился к испанскому вингеру «сине-гранатовых» Ламину Ямалю:
«Особенно хочется упомянуть ребенка, который ужасно хорош: Ламин Ямаль, ты – монстр»
В 2021 году Бастони стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.
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