«Ты – монстр». Чемпион Европы обратился к звезде Барселоны

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони после полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» в своем instagram обратился к испанскому вингеру «сине-гранатовых» Ламину Ямалю:

«Особенно хочется упомянуть ребенка, который ужасно хорош: Ламин Ямаль, ты – монстр»

В 2021 году Бастони стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.