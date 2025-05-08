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Лига чемпионов
08 мая 2025, 22:32 | Обновлено 08 мая 2025, 23:05
1364
1

«Ты – монстр». Чемпион Европы обратился к звезде Барселоны

Алессандро Бастони в восторге от игры Ламина Ямаля

08 мая 2025, 22:32 | Обновлено 08 мая 2025, 23:05
1364
1
«Ты – монстр». Чемпион Европы обратился к звезде Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль и Алессандро Бастони

Итальянский защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони после полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» в своем instagram обратился к испанскому вингеру «сине-гранатовых» Ламину Ямалю:

«Особенно хочется упомянуть ребенка, который ужасно хорош: Ламин Ямаль, ты – монстр»

В 2021 году Бастони стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.

Ранее сообщалось о том, что Рафинья обратился к Ямалю после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов.

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Алессандро Бастони Ламин Ямаль Лига чемпионов Барселона Интер Милан
Даниил Кирияка Источник: Instagram
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