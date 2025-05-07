Испания07 мая 2025, 20:17 | Обновлено 07 мая 2025, 20:57
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Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Бразилец поддержал испанскую суперзвезду
07 мая 2025, 20:17 | Обновлено 07 мая 2025, 20:57
6755
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Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья обратился к испанскому вингеру Ламину Ямалю после вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов:
«Ты многое отдашь для этого клуба, подними голову выше... Ты лучший и сделаешь этих болельщиков счастливыми много раз и дашь им все, что они заслуживают».
«Барселона» с общим счетом 6:7 уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.
Ранее сообщалось о том, что Левандовски рассказал все, что думает после поражения «Интеру» в ЛЧ.
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