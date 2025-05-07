Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья обратился к испанскому вингеру Ламину Ямалю после вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов:

«Ты многое отдашь для этого клуба, подними голову выше... Ты лучший и сделаешь этих болельщиков счастливыми много раз и дашь им все, что они заслуживают».

«Барселона» с общим счетом 6:7 уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски рассказал все, что думает после поражения «Интеру» в ЛЧ.