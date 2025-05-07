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  4. Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Испания
07 мая 2025, 20:17 | Обновлено 07 мая 2025, 20:57
6755
3

Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов

Бразилец поддержал испанскую суперзвезду

07 мая 2025, 20:17 | Обновлено 07 мая 2025, 20:57
6755
3
Рафинья обратился к Ямалю после вылета Барселоны из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья и Ламин Ямаль

Бразильский вингер каталонской «Барселоны» Рафинья обратился к испанскому вингеру Ламину Ямалю после вылета «сине-гранатовых» из Лиги чемпионов:

«Ты многое отдашь для этого клуба, подними голову выше... Ты лучший и сделаешь этих болельщиков счастливыми много раз и дашь им все, что они заслуживают».

«Барселона» с общим счетом 6:7 уступила «Интеру» в полуфинале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Левандовски рассказал все, что думает после поражения «Интеру» в ЛЧ.

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Рафинья Диас Ламин Ямаль Барселона Лига чемпионов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Saar
Рафінья- Ямалу-Ямал - вболівальникам- вболівальники - Фліку- Флік- Спорт Юей- Спорт юей- Луніну..
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+3
Денис Брегін
досить вже мусолити тих невдах
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+2
AndiM
Буде весело коли всі дізнаються справжній вік крахмаля і мбапеда  
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0
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