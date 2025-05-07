Левандовски рассказал все, что думает после поражения Интеру в ЛЧ

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После завершения поединка лидер каталонского клуба Роберт Левандовски прокомментировал поражение.

«Мы выложились на полную и были очень близки. Гордимся этим путешествием и очень благодарен за поддержку! Впереди еще многое нас ждет, и мы будем продолжать двигаться вперед вместе!», – сказал Роберт.