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  4. Левандовски рассказал все, что думает после поражения Интеру в ЛЧ
Испания
07 мая 2025, 19:35 |
727
0

Левандовски рассказал все, что думает после поражения Интеру в ЛЧ

«Барселона» проиграла в полуфинальном противостоянии

07 мая 2025, 19:35 |
727
0
Левандовски рассказал все, что думает после поражения Интеру в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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После завершения поединка лидер каталонского клуба Роберт Левандовски прокомментировал поражение.

«Мы выложились на полную и были очень близки. Гордимся этим путешествием и очень благодарен за поддержку! Впереди еще многое нас ждет, и мы будем продолжать двигаться вперед вместе!», – сказал Роберт.

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Роберт Левандовски Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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