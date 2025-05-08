В пятницу, 9 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Райо Вальекано». По киевскому времени игра стартует в 22:00.

Лас-Пальмас

За 4 игры до завершения сезона Ла Лиги команда с 32 очками в активе идет на опасном 18 месте, которое гарантирует потерю прописки в высшем дивизионе. Сзади дышит в спину «Леганес», отстающий всего на 1 зачетный пункт, а расстояние до ближайшего конкурента впереди, «Алавеса», составляет 3 балла. Кубок Испании коллектив покинул на стадии 1/16 после проигрыша «Эльче» со счетом 4:0.

Райо Вальекано

На данный момент команда занимает 8-ю позицию в чемпионате, имея 44 очка на счету и борется за место в еврокубках на следующий сезон. Разница между 12-м и 7-м местом составляет всего 4 очка, так что ситуация еще может кардинально измениться. В Кубке клуб уступил «Сосьедаду» в 1/8 финала, а в международных турнирах не участвовал.

Личные встречи

В последних 5 матчах наблюдается определенный баланс между клубами – по 2 победы у каждого коллектива и 1 ничья. Игра первого тура Ла Лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу Лас-Пальмаса.

Интересные факты

«Лас-Пальмас» пропустил 56 голов в этом сезоне чемпионата, худшая статистика только у «Вальядолида» – 83 мяча.

«Райо» проиграло 4 из 5 последних выездных матчей. Победить удалось только «Алавесу».

В 8 прошлых домашних матчах чемпионата «Лас-Пальмас» одержал лишь 1 победу – в матче против «Атлетико» 2 тура назад.

В последних 10 играх «Райо» набрало 9 очков – 5-й худший результат в лиге.

Возможные стартовые составы

Лас-Пальмас: Горкаш – Муньос, Мармоль, Суарес, Вити – Молейро, Эссуго, Байчетич, Муньос – Рамирес, Макберни

Райо Вальекано: Баталья – Чаваррия, Эрнандес, Лежен, Рациу – Гумбау, Лопес – Гарсия, Диас, где Фрутос – Эмбарба

Прогноз

Обе команды сейчас находятся в сомнительной форме, так что очевидного фаворита в игре нет. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 1.82.

Прогноз Sport.ua Лас-Пальмас Райо Вальекано Обе забьют 1.82 Сделать ставку

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