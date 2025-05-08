Бристоль Сити

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08.05.2025 22:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
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Англия
08 мая 2025, 21:37 | Обновлено 08 мая 2025, 22:00
38
0

Бристоль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

08 мая 2025, 21:37 | Обновлено 08 мая 2025, 22:00
38
0
Бристоль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Шеффилд Юнайтед

В четверг, 8 мая, состоится первый матч плей-офф Чемпионшипа между «Бристолем» и «Шеффилд Юнайтед».

Встречу примет Эштон Гейт в Бристоле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Бристоль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бристоль – Шеффилд Юнайтед
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Даниил Кирияка Sport.ua
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