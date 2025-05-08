Бристоль Сити

В четверг, 8 мая, состоится первый матч плей-офф Чемпионшипа между «Бристолем» и «Шеффилд Юнайтед».

Встречу примет Эштон Гейт в Бристоле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Бристоль – Шеффилд Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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