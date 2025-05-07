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Чемпионшип Англия
Бристоль Сити
08.05.2025 22:00 - : -
Шеффилд Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
07 мая 2025, 20:20 | Обновлено 07 мая 2025, 20:57
95
0

Бристоль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа

Поединок состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

07 мая 2025, 20:20 | Обновлено 07 мая 2025, 20:57
95
0
Бристоль – Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч плей-офф Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine. Бристоль Сити

В четверг, 8 мая, состоится матч 1/2 финала плей-офф Чемпионшипа «Бристоль Сити» – «Шеффилд Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Эштон Гейт» в Бристоль.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Бристоль Сити

«Бристоль Сити» слегка смазал концовку чемпионата и едва не лишился места в плей-офф. Команда проиграла «Лутону» (1:3) и «Лидсу» (0:4), а также сыграла вничью с «Престоном» (2:2). В чемпионате «Бристоль Сити» набрал 68 очков (17 побед, 17 ничьих и 12 поражений). В турнирной таблице команда заняла шестое место. «Бристоль Сити» можно назвать домашней командой. 46 из своих 68 очков «Бристоль Сити» набрал в матчах на своем поле.

Шеффилд Юнайтед

«Шеффилд Юнайтед» стал самой бескомпромиссной командой Чемпионшипа в этом сезоне. Из 46 матчей «Шеффилд Юнайтед» завершил вничью всего 8 – наименьший показатель среди всех участников Чемпионшипа. В трех завершающим матчах чемпионата «Шеффилд Юнайтед» уступил «Бернли» (1:2), выиграл у «Сток Сити» (2:0) и сыграл вничью с «Блекберном» (1:1). Для «Шеффилд Юнайтед» нет большой разницы где играть. Команда набрала примерно равное количество очком в домашних и выездных матчах.

Личные встречи

В поединке первого круга текущего сезона «Шеффилд Юнайтед» в гостях обыграл «Бристоль Сити» со счетом 2:1. Матч второго круга завершился вничью 1:1.

«Бристоль Сити» – «Шеффилд Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах Чемпионшипа «Бристоль Сити» забивал в среднем по 1,57 гола за игру. Средняя результативность «Шеффилд Юнайтед» в гостях составляет 1,3 гола за матч.

Прогноз

В очных встречах в этом сезоне забивали обе команды. Возможно, что такой вариант повторится и в этот раз. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,15.

Прогноз Sport.ua
Бристоль Сити
8 мая 2025 -
22:00
Шеффилд Юнайтед
Забьют обе команды 2,15 Сделать ставку

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Бристоль Сити Шеффилд Юнайтед Чемпионшип чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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