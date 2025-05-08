Фабрицио Романо прокомментировал слухи о трансфере Де Брюйне в Ливерпуль

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о переговорах между «Ливерпулем» и бельгийским полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне.

«Ливерпуль» следит за Кевином Де Брюйне. Неизвестно, какой выбор он сделает, но «красные» не в борьбе за игрока»

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что два топ-клуба нацелились на Де Брюйне.