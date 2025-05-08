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Англия
08 мая 2025, 23:11 | Обновлено 08 мая 2025, 23:12
374
0

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о трансфере Де Брюйне в Ливерпуль

Итальянский инсайдер отрицает факт переговоров

08 мая 2025, 23:11 | Обновлено 08 мая 2025, 23:12
374
0
Фабрицио Романо прокомментировал слухи о трансфере Де Брюйне в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Фабрицио Романо прокомментировал слухи о переговорах между «Ливерпулем» и бельгийским полузащитником «Манчестер Сити» Кевином Де Брюйне.

«Ливерпуль» следит за Кевином Де Брюйне. Неизвестно, какой выбор он сделает, но «красные» не в борьбе за игрока»

В текущем сезоне Кевин де Брюйне провел 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что два топ-клуба нацелились на Де Брюйне.

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Фабрицио Романо Кевин Де Брюйне Манчестер Сити Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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