Два топ-клуба нацелились на де Брюйне. Гранд сделал предложение

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Ливерпуля» и «Наполи», сообщает Джанлука Ди марцио.

По информации источника, оба клуба нацелены на подписание 33-летнего футболиста, а английский гранд уже сделал предложение. В Неаполе рассчитывают на то, что козырем в пользу подписании Кевина станет присутствие в команде Ромелу Лукаку, с которым у игрока «горожан» хорошие отношения.

Летом 2025 года Кевин де Брюйне станет свободным агентом.

Ранее сообщалось о том, что Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом.