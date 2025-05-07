Два топ-клуба нацелились на де Брюйне. Гранд сделал предложение
«Ливерпуль» и «Наполи» нацелены на подписание бельгийца
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Ливерпуля» и «Наполи», сообщает Джанлука Ди марцио.
По информации источника, оба клуба нацелены на подписание 33-летнего футболиста, а английский гранд уже сделал предложение. В Неаполе рассчитывают на то, что козырем в пользу подписании Кевина станет присутствие в команде Ромелу Лукаку, с которым у игрока «горожан» хорошие отношения.
Летом 2025 года Кевин де Брюйне станет свободным агентом.
Ранее сообщалось о том, что Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом.
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