Может остаться в Европе. Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Чикаго Файр», сообщает ESPN.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом из Чикаго. Также Кевин привлекает внимание «Нью-Йорк Сити» и «Ди Си Юнайтед».

При этом бельгиец рассматривает варианты остаться в Европе.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне проводит 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

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