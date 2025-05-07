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  4. Может остаться в Европе. Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом
Major League Soccer
07 мая 2025, 18:42 |
977
0

Может остаться в Европе. Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом

«Чикаго Файр» нацелен на бельгийского полузащитника

07 мая 2025, 18:42 |
977
0
Может остаться в Европе. Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Чикаго Файр», сообщает ESPN.

По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом из Чикаго. Также Кевин привлекает внимание «Нью-Йорк Сити» и «Ди Си Юнайтед».

При этом бельгиец рассматривает варианты остаться в Европе.

В текущем сезоне Кевин де Брюйне проводит 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола объяснил, почему «Интер» выбил «Барселону» в Лиге чемпионов.

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Чикаго Файр Манчестер Сити Нью-Йорк Сити Ди Си Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Major League Soccer (MLS) Кевин Де Брюйне
Даниил Кирияка Источник: ESPN
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