Major League Soccer07 мая 2025, 18:42 |
977
0
Может остаться в Европе. Де Брюйне ведет переговоры с новым клубом
«Чикаго Файр» нацелен на бельгийского полузащитника
07 мая 2025, 18:42 |
977
0
Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Чикаго Файр», сообщает ESPN.
По информации источника, 33-летний футболист ведет переговоры с клубом из Чикаго. Также Кевин привлекает внимание «Нью-Йорк Сити» и «Ди Си Юнайтед».
При этом бельгиец рассматривает варианты остаться в Европе.
В текущем сезоне Кевин де Брюйне проводит 36 матчей на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 8 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола объяснил, почему «Интер» выбил «Барселону» в Лиге чемпионов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 мая 2025, 08:55 1
Тренер похвалил «Интер»
Футбол | 07 мая 2025, 01:20 0
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25
Футбол | 07.05.2025, 19:23
Футбол | 07.05.2025, 08:29
Футбол | 07.05.2025, 18:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2025, 19:42 3
06.05.2025, 02:00 14
07.05.2025, 07:03 5
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
06.05.2025, 07:48 1
06.05.2025, 10:53 2
06.05.2025, 21:43 87