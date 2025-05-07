Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Тренер похвалил «Интер»
Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил итальянский гранд «Интер» Милан.
«Интер» – великолепная команда, теперь понимаете, что мы сделали, когда победили миланцы в финале Лиги чемпионов? Они невероятны, то, как они защищаются, как они переходят от защиты в нападение, их физика и организованность – это все большой класс. Индзаги – невероятный тренер. Во вторник и среду у нас два невероятных ответных матча. Все четыре команды фантастические и заслуживают того, чтобы быть там, в финале», – сказал Гвардиола.
Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.
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