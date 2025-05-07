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  4. Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
07 мая 2025, 05:27 |
713
0

Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов

Тренер похвалил «Интер»

07 мая 2025, 05:27 |
713
0
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник английского «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола похвалил итальянский гранд «Интер» Милан.

«Интер» – великолепная команда, теперь понимаете, что мы сделали, когда победили миланцы в финале Лиги чемпионов? Они невероятны, то, как они защищаются, как они переходят от защиты в нападение, их физика и организованность – это все большой класс. Индзаги – невероятный тренер. Во вторник и среду у нас два невероятных ответных матча. Все четыре команды фантастические и заслуживают того, чтобы быть там, в финале», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что английский «Манчестер Сити» нацелился на трансфер звездного вингера «Барселоны». «Горожане» готовы предложить 275 миллионов евро.

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Интер Милан Манчестер Сити Лига чемпионов
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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