8 мая в 22:00 в Манчестере состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

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Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Названы стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао