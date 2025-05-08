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Лига Европы
08 мая 2025, 21:07 | Обновлено 08 мая 2025, 21:14
237
0

Названы стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао

8 мая в 22:00 в Манчестере состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы

08 мая 2025, 21:07 | Обновлено 08 мая 2025, 21:14
237
0
Названы стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао
Коллаж Sport.ua

8 мая в 22:00 в Манчестере состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.

Названы стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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