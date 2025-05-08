Лига Европы08 мая 2025, 21:07 | Обновлено 08 мая 2025, 21:14
237
0
Названы стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао
8 мая в 22:00 в Манчестере состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы
08 мая 2025, 21:07 | Обновлено 08 мая 2025, 21:14
237
0
8 мая в 22:00 в Манчестере состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Манчестер Юнайтед принимает Атлетик Бильбао на домашнем стадионе «Олд Траффорд».
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Первая игра закончилась со счетом 3:0 в пользу английской команды.
Названы стартовые составы на матч между Ман Юнайтед и Атлетик Бильбао
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