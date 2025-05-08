Интер заработал рекордную сумму на билетах за матч с Барселоной
Миланский гранд установил лучший показатель в истории итальянского футбола
Миланский «Интер» заработал 14,7 миллионов евро от продажи билетов на полуфинал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».
Это лучший показатель не только в истории клуба. но и сего итальянского футбола. Предыдущий рекорд был установлен весной 2023 года: тогда «Интер» в полуфинале ЛЧ играл с «Миланом» и продал билетов на 12,5 миллиона евро.
На матче с «сине-гранатовыми» присутствовало 75504 зрителя.
Матч испанским грандом возглавил список, а остальные в топ-9 – миланские дерби в рамках главного еврокубка.
Ранее сообщалось о том, что Чемпион Европы обратился к звезде «Барселоны».
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