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Лига чемпионов
08 мая 2025, 23:25 | Обновлено 08 мая 2025, 23:26
1243
0

Интер заработал рекордную сумму на билетах за матч с Барселоной

Миланский гранд установил лучший показатель в истории итальянского футбола

08 мая 2025, 23:25 | Обновлено 08 мая 2025, 23:26
1243
0
Интер заработал рекордную сумму на билетах за матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

Миланский «Интер» заработал 14,7 миллионов евро от продажи билетов на полуфинал Лиги чемпионов с каталонской «Барселоной».

Это лучший показатель не только в истории клуба. но и сего итальянского футбола. Предыдущий рекорд был установлен весной 2023 года: тогда «Интер» в полуфинале ЛЧ играл с «Миланом» и продал билетов на 12,5 миллиона евро.

На матче с «сине-гранатовыми» присутствовало 75504 зрителя.

Матч испанским грандом возглавил список, а остальные в топ-9 – миланские дерби в рамках главного еврокубка.

Ранее сообщалось о том, что Чемпион Европы обратился к звезде «Барселоны».

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Интер Милан Барселона Интер - Барселона Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: Corriere dello Sport
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