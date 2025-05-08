Романо: Ювентус выкупил у Ньюкасла защитника

Английский защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли стал полноценным игроком туринского «Ювентуса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист, выступающий в составе итальянского гранда на правах аренды, стал полноценным игроком команды, перейдя за сумму в 17,5 миллионов евро + бонусы.

За «Ювентус» Келли провел 13 матчей, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на нападающего «Ман Юнайтед».