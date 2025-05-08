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Италия
08 мая 2025, 20:42 | Обновлено 08 мая 2025, 20:49
873
0

Романо: Ювентус выкупил у Ньюкасла защитника

Ллойд Келли стал полноценным игроком «зебр»

08 мая 2025, 20:42 | Обновлено 08 мая 2025, 20:49
873
0
Романо: Ювентус выкупил у Ньюкасла защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ллойд Келли

Английский защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли стал полноценным игроком туринского «Ювентуса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 26-летний футболист, выступающий в составе итальянского гранда на правах аренды, стал полноценным игроком команды, перейдя за сумму в 17,5 миллионов евро + бонусы.

За «Ювентус» Келли провел 13 матчей, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» нацелился на нападающего «Ман Юнайтед».

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Ллойд Келли Ювентус Ньюкасл трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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