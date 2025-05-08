Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Донецкий клуб возглавить Арда Туран
Футболисты донецкого «Шахтера» уже знают, что команду, скорее всего, возглавит тренер «Эюпспора» Арда Туран, сообщает телеграм-канал «Футбол Украины».
По информации источника, тем назначения 38-летнего специалиста на пост главного тренера уже активно обсуждается футболистами донецкого клуба.
Действующем коучу команды Марино Пушичу дадут доработать до конца сезона, а уже летнюю предсезонную подготовку команда начнет с новым специалистом.
Ранее сообщалось о том, что Туран дважды встретился с представителями «Шахтера».
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