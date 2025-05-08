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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 19:52 | Обновлено 08 мая 2025, 19:56
2084
11

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды

Донецкий клуб возглавить Арда Туран

08 мая 2025, 19:52 | Обновлено 08 мая 2025, 19:56
2084
11
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер Донецк

Футболисты донецкого «Шахтера» уже знают, что команду, скорее всего, возглавит тренер «Эюпспора» Арда Туран, сообщает телеграм-канал «Футбол Украины».

По информации источника, тем назначения 38-летнего специалиста на пост главного тренера уже активно обсуждается футболистами донецкого клуба.

Действующем коучу команды Марино Пушичу дадут доработать до конца сезона, а уже летнюю предсезонную подготовку команда начнет с новым специалистом.

Ранее сообщалось о том, что Туран дважды встретился с представителями «Шахтера».

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Арда Туран Шахтер Донецк Эюпспор трансферы трансферы УПЛ Марино Пушич назначение тренера
Даниил Кирияка Источник: Telegram
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Комментарии 11
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serhiy
містер турок
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+4
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Сказки ДАмбаса
а зачем кротам тренер им надо бананы свежие, а то пронесе по мячу попадать не сможуть))))
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+2
Денис Брегін
ще штук 5 педріньйов під нього затарять і буде норм.
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+2
GloryUkraine
Ім'я знають, але не знають що то таке тренер. Слова тренер для Шахтаря не існує. Містер!😂😂😂
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+2
New Zealander
Прекрасно! Новий тренер - це завжди крок уперед для команди навіть якщо цей тренер - Пушич. Памятаємо першу гру Пушича - перемогу від Барси і перемога в чемпіонаті України та кубку. З Тураном у якого є чудовий ігровий досвід - буде ще більший крок вперед. Півфінал ЛЧ як мінімум
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0
Отаман
Дуже добре 
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-1
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Mamay
Буде ще гірше)))
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-2
AK.228
Ну надеюсь внесет порядок и организацию 
А игроки молодые начнут прогрессировать 
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-4
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