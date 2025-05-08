Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды

Футболисты донецкого «Шахтера» уже знают, что команду, скорее всего, возглавит тренер «Эюпспора» Арда Туран, сообщает телеграм-канал «Футбол Украины».

По информации источника, тем назначения 38-летнего специалиста на пост главного тренера уже активно обсуждается футболистами донецкого клуба.

Действующем коучу команды Марино Пушичу дадут доработать до конца сезона, а уже летнюю предсезонную подготовку команда начнет с новым специалистом.

Ранее сообщалось о том, что Туран дважды встретился с представителями «Шахтера».