Туран дважды встретился с представителями Шахтера. Участвовал Срна
Стороны близки к соглашению
Турецкий тренер «Эюпспора» Арда Туран дважды за последние несколько дней встретился с представителями донецкого «Шахтера» , сообщает Ягиз Сабунчукоглу.
По информации источника, 38-летний специалист сначала провел переговоры с представителям украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.
Ранее сообщалось о том, что Пушич знает, что «Шахтер» уже ищет ему преемника.
🚨 Shakhtar Donetsk Sportif Direktörü Darijo Srna, İstanbul'a geldi ve Arda Turan ile görüştü. https://t.co/hu0Xa810Bd— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) May 8, 2025
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