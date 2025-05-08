Туран дважды встретился с представителями Шахтера. Участвовал Срна

Турецкий тренер «Эюпспора» Арда Туран дважды за последние несколько дней встретился с представителями донецкого «Шахтера» , сообщает Ягиз Сабунчукоглу.

По информации источника, 38-летний специалист сначала провел переговоры с представителям украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.

Ранее сообщалось о том, что Пушич знает, что «Шахтер» уже ищет ему преемника.