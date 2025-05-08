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  4. Туран дважды встретился с представителями Шахтера. Участвовал Срна
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 18:30 |
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Туран дважды встретился с представителями Шахтера. Участвовал Срна

Стороны близки к соглашению

08 мая 2025, 18:30 |
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Туран дважды встретился с представителями Шахтера. Участвовал Срна
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран

Турецкий тренер «Эюпспора» Арда Туран дважды за последние несколько дней встретился с представителями донецкого «Шахтера» , сообщает Ягиз Сабунчукоглу.

По информации источника, 38-летний специалист сначала провел переговоры с представителям украинского клуба в Лондоне, где стороны приблизились соглашению, а после Дарио Срна встретился с Тураном в Стамбуле.

Ранее сообщалось о том, что Пушич знает, что «Шахтер» уже ищет ему преемника.

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Арда Туран Дарио Срна Шахтер Донецк Эюпспор назначение тренера
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Andromed
мені здається якщо все ж таки будуть пропозиції від топ клубів Туреччини до він навряд чи в Україну приїде
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