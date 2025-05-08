Легенда Барселоны: «У Анчелотти 30 трофеев за 10 лет. А его критикуют»

Экс-тренер Барселоны Хави ждет возможность вернуться к работе, однако не торопится и отдыхает от потока критики со стороны болельщиков.

Наставник привел в пример Карло Анчелотти, который близок к уходу из Реала по итогам сезона.

«Не тороплюсь с новой командой. Хочу получить хороший проект, где мне дадут время. В Испании все слишком зациклены на результате. Идет постоянная критика. Можно посмотреть на Анчелотти».

«Его несправедливо критикуют, ведь он выиграл 30 трофеев за 10 лет. А о нем говорят так, будто он ничего не выиграл. Давление в Барселоне и Реале очень большое», – сказал Хави.