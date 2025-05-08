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  4. Легенда Барселоны: «У Анчелотти 30 трофеев за 10 лет. А его критикуют»
Испания
08 мая 2025, 22:12 |
2256
1

Легенда Барселоны: «У Анчелотти 30 трофеев за 10 лет. А его критикуют»

Хави считает, что в Испании слишком любят все критиковать

08 мая 2025, 22:12 |
2256
1
Легенда Барселоны: «У Анчелотти 30 трофеев за 10 лет. А его критикуют»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анчелотти и Хави

Экс-тренер Барселоны Хави ждет возможность вернуться к работе, однако не торопится и отдыхает от потока критики со стороны болельщиков.

Наставник привел в пример Карло Анчелотти, который близок к уходу из Реала по итогам сезона.

«Не тороплюсь с новой командой. Хочу получить хороший проект, где мне дадут время. В Испании все слишком зациклены на результате. Идет постоянная критика. Можно посмотреть на Анчелотти».

«Его несправедливо критикуют, ведь он выиграл 30 трофеев за 10 лет. А о нем говорят так, будто он ничего не выиграл. Давление в Барселоне и Реале очень большое», – сказал Хави.

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Барселона Реал Мадрид Хави Карло Анчелотти Ла Лига
Иван Зинченко Источник: Marca
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Анчелотті легенда! Іншим тренерам ще вчитися і вчитися до його рівня! Он артета в півфіналі обісрався з ПСЖ ! Я вважаю це чисто тренерська поразка! Дома програвати 0-1 це смертний вирок проти ПСЖ. А вони програючи грали на утримання! Гравці провалювалися він їх не міняв… суто поразка тренера. З борнмунтом нахрена основа грала?! Знов прорахувався артета …
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