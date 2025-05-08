Игрок Зари может продолжить карьеру в Молдове

Нигерийский защитник луганской «Зари» Крисофер Нваезе может провести еще 1 год в молдавском «Милсами», сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, 22-летний футболист, который почти полгода выступает за молдавский клуб на правах аренды, может не вернуться в украинский клуб. В арендном соглашении прописан пункт, согласно которому Кристофер может еще на год остаться в «Милсами».

В составе «Милсами» Кристофер Нваезе провел 7 матчей, результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось о том, что перед игрой с «Шахтером» в «Заре» возникли кадровые проблемы.