Перед игрой с Шахтером в Заре возникли кадровые проблемы

Программа 28 тура УПЛ откроется 9 мая поединком «Заря» – «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, перед противостоянием с чемпионом у луганского клуба возникли кадровые проблемы.

Денис Антюх испытывал дискомфорт в колене и вообще не принимал участия в сегодняшней тренировке, по индивидуальной программе занимался Максим Василец.

По имеющейся информации, все идет к тому, что в текущем сезоне уже не сыграют Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габриэль Эскинья. Зато после дисквалификации сможет в ближайшем туре сыграть Кирилл Дришлюк.

Сейчас в активе футболистов «Зари» 36 очков и они седьмые в чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что в матче с ЛНЗ 33-летний форвард «Зари» Филипп Будковский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины.