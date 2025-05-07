Перед игрой с Шахтером в Заре возникли кадровые проблемы
Команда Младена Бартуловича готовится к игре с «горняками»
Программа 28 тура УПЛ откроется 9 мая поединком «Заря» – «Шахтер».
Как стало известно Sport.ua, перед противостоянием с чемпионом у луганского клуба возникли кадровые проблемы.
Денис Антюх испытывал дискомфорт в колене и вообще не принимал участия в сегодняшней тренировке, по индивидуальной программе занимался Максим Василец.
По имеющейся информации, все идет к тому, что в текущем сезоне уже не сыграют Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габриэль Эскинья. Зато после дисквалификации сможет в ближайшем туре сыграть Кирилл Дришлюк.
Сейчас в активе футболистов «Зари» 36 очков и они седьмые в чемпионате.
Ранее сообщалось о том, что в матче с ЛНЗ 33-летний форвард «Зари» Филипп Будковский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Педри был недоволен судейством
Ханс-Дитер Флик считает, что арбитр был предвзят к испанскому коллективу