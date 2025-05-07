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Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 22:48 |
176
0

Перед игрой с Шахтером в Заре возникли кадровые проблемы

Команда Младена Бартуловича готовится к игре с «горняками»

07 мая 2025, 22:48 |
176
0
Перед игрой с Шахтером в Заре возникли кадровые проблемы
ФК Шахтер

Программа 28 тура УПЛ откроется 9 мая поединком «Заря» – «Шахтер».

Как стало известно Sport.ua, перед противостоянием с чемпионом у луганского клуба возникли кадровые проблемы.

Денис Антюх испытывал дискомфорт в колене и вообще не принимал участия в сегодняшней тренировке, по индивидуальной программе занимался Максим Василец.

По имеющейся информации, все идет к тому, что в текущем сезоне уже не сыграют Владислав Супряга, Владислав Вакула, Габриэль Эскинья. Зато после дисквалификации сможет в ближайшем туре сыграть Кирилл Дришлюк.

Сейчас в активе футболистов «Зари» 36 очков и они седьмые в чемпионате.

Ранее сообщалось о том, что в матче с ЛНЗ 33-летний форвард «Зари» Филипп Будковский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины.

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Заря Луганск чемпионат Украины по футболу инсайд Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Заря - Шахтер Кирилл Дришлюк Владислав Супряга Денис Антюх Владислав Вакула Габриэл Эскинья
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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