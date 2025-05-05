Будковский отпраздновал голевой юбилей в УПЛ

В матче с ЛНЗ (1:1) 33-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины. 32 раза он отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 4 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». 27 раз Филипп поражал ворота соперников дома и 23 – в гостях, 17 – в первом тайме, 33 – во втором. 47 мячей забил с игры, 3 – с пенальти.

Чтобы выйти на рубеж «50» Будковскому понадобилось 197 матчей (ср. результативность - 0,25 за игру) и 14 лет 33 дней, начиная с дебютного гола, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» (1:3). После точных ударов юбиляра вынимать «круглого» из сетки довелось голкиперам 24-х клубов элитного дивизиона. Чаще других вратарям «Ворсклы» – 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Динамо», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3. 11 голов Будковского оказались победными для его команд, а еще 10 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Филиппа Будковского в чемпионатах Украины