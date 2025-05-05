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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 12:56 | Обновлено 05 мая 2025, 13:02
170
0

Будковский отпраздновал голевой юбилей в УПЛ

33-летний форвард луганчан забил 50-й мяч в УПЛ

05 мая 2025, 12:56 | Обновлено 05 мая 2025, 13:02
170
0
Будковский отпраздновал голевой юбилей в УПЛ
ФК Заря

В матче с ЛНЗ (1:1) 33-летний форвард луганчан Филипп Будковский забил 50-й мяч в чемпионатах Украины. 32 раза он отличился за «Зарю», 11 – за «Десну», 4 – за «Полесье», 2 – за «Севастополь» и 1 – за «Ильичевец». 27 раз Филипп поражал ворота соперников дома и 23 – в гостях, 17 – в первом тайме, 33 – во втором. 47 мячей забил с игры, 3 – с пенальти.

Чтобы выйти на рубеж «50» Будковскому понадобилось 197 матчей (ср. результативность - 0,25 за игру) и 14 лет 33 дней, начиная с дебютного гола, который он отпраздновал 1 апреля 2011 года в домашнем поединке «Ильичевца» с «Шахтером» (1:3). После точных ударов юбиляра вынимать «круглого» из сетки довелось голкиперам 24-х клубов элитного дивизиона. Чаще других вратарям «Ворсклы» – 5 раз, «Говерлы», «Руха» – по 4, «Александрии», «Динамо», запорожского «Металлурга» и «Олимпика» – по 3. 11 голов Будковского оказались победными для его команд, а еще 10 – ничейными.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы Филиппа Будковского в чемпионатах Украины

Гол

Дата

Клуб Будковского

Соперник

Минута

Счет

Вратарь

1-й

01.04.2011

Ильичевец

Шахтер

57’ (1:2)

1:3 (д)

Андрей ПЯТОВ

10-й

10.05.2015

Заря

Днепр

43’ (2:0)

2:0 (г)

Денис БОЙКО

20-й

06.03.2016

Заря

Олимпик

58’ (1:0)

1:1 (г)

Заури МАХАРАДЗЕ

30-й

19.07.2020

Десна

Заря

20’ (1:0)

1:1 (г)

Никита ШЕВЧЕНКО

40-й

26.08.2023

Полесье

Александрия

88’ (3:0)

3:0 (г)

Никита ШЕВЧЕНКО

50-й

04.05.2025

Заря

ЛНЗ

61’ (1:1)

1:1 (г)

Евгений КУЧЕРЕНКО

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цифры и факты Филипп Будковский Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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