Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов
Лига чемпионов
08 мая 2025, 18:52 |
967
1

УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов

В ней обошлись без игроков «Арсенала»

08 мая 2025, 18:52 |
967
1
УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ

УЕФА опубликовал символическую команду недели после состоявшихся ответных матчей полуфиналов.

«Интер» в сумасшедшем матче обыграл «Барселоны» со счетом 4:3, а «ПСЖ» со счетом 2:1 одолел «Арсенал».

Список лучших игроков недели:

  • Вратарь: Ян Зоммер
  • Защитники: Жерар Мартин, Франчско Ачерби, Маркиньос, Ашраф Хакими
  • Полузащитники: Фабиан Руис, Френки де Йонг, Николо Барелла
  • Нападающие: Хвича Кварацхелия, Лаутаро Мартинес, Ламин Ямаль.

Ранее сообщалось о том, что Арсен Венгер назвал главную звезду «Барселоны».

По теме:
Хави назвал 4 футболистов, игру которых любит смотреть
В УЕФА оценили работу арбитра матча Интер – Барселона
PSG плюс Vitality. Ждите, Макрон скоро снова будет улыбаться
Лига чемпионов символическая сборная ПСЖ Барселона Интер Милан Арсенал Лондон Ян Зоммер Жерар Мартин Франческо Ачерби Маркиньос Ашраф Хакими Фабиан Руис Френки де Йонг Николо Барелла Хвича Кварацхелия Лаутаро Мартинес Ламин Ямаль
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарья Снигур – о Ролан Гарросе, Уимблдоне и Максе Барских
Теннис | 08 мая 2025, 17:22 8
Дарья Снигур – о Ролан Гарросе, Уимблдоне и Максе Барских
Дарья Снигур – о Ролан Гарросе, Уимблдоне и Максе Барских

Молодая теннисистка ответила на вопросы Sport.ua

Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Футбол | 08 мая 2025, 07:37 27
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину

Георгий Цитаишвили желает покинуть киевский клуб

Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футбол | 08.05.2025, 19:52
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Футболисты Шахтера уже знают имя следующего тренера команды
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07.05.2025, 22:20
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07.05.2025, 22:20
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Що робить там Ямал!?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
ФОТО. Гол Интера с пенальти Барселоне был забит с нарушением правил
06.05.2025, 23:40 16
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей
07.05.2025, 16:13 2
Хоккей
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
Ламин ЯМАЛЬ: «Я в восторге. Это лучший игрок в истории футбола»
07.05.2025, 08:29 8
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Я ненавижу таких боксеров как он»
07.05.2025, 04:25 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо объявило о подписании скандального легионера
06.05.2025, 21:43 88
Футбол
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
Флик решил выгнать лидера Барселоны после катастрофы с Интером
08.05.2025, 08:03 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем