УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую команду недели после состоявшихся ответных матчей полуфиналов.

«Интер» в сумасшедшем матче обыграл «Барселоны» со счетом 4:3, а «ПСЖ» со счетом 2:1 одолел «Арсенал».

Список лучших игроков недели:

Вратарь: Ян Зоммер

Защитники: Жерар Мартин, Франчско Ачерби, Маркиньос, Ашраф Хакими

Полузащитники: Фабиан Руис, Френки де Йонг, Николо Барелла

Нападающие: Хвича Кварацхелия, Лаутаро Мартинес, Ламин Ямаль.

Ранее сообщалось о том, что Арсен Венгер назвал главную звезду «Барселоны».