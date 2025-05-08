Лига чемпионов08 мая 2025, 18:52 |
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УЕФА опубликовал команду недели Лиги чемпионов
В ней обошлись без игроков «Арсенала»
08 мая 2025, 18:52 |
967
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УЕФА опубликовал символическую команду недели после состоявшихся ответных матчей полуфиналов.
«Интер» в сумасшедшем матче обыграл «Барселоны» со счетом 4:3, а «ПСЖ» со счетом 2:1 одолел «Арсенал».
Список лучших игроков недели:
- Вратарь: Ян Зоммер
- Защитники: Жерар Мартин, Франчско Ачерби, Маркиньос, Ашраф Хакими
- Полузащитники: Фабиан Руис, Френки де Йонг, Николо Барелла
- Нападающие: Хвича Кварацхелия, Лаутаро Мартинес, Ламин Ямаль.
Ранее сообщалось о том, что Арсен Венгер назвал главную звезду «Барселоны».
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