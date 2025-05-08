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  4. «Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Лига чемпионов
08 мая 2025, 15:41 |
640
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«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны

Известный французский тренер выделил игру Педри

08 мая 2025, 15:41 |
640
0
«Все говорят о Ямале, но...» Арсен Венгер назвал главную звезду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Педри

6 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились итальянский «Интер» и испанская «Барселона».

Миланский клуб одолел соперника в голевой перестрелке со счетом 4:3 и пробился в решающую стадию (7:6 по сумме двух поединков). Известный французский тренер Арсен Венгер назвал главную звезду в составе «Барселоны»:

«Все говорят только о Ямале, но я бы хотел выделить Педри. Для меня он – это нечто совершенно невероятное. Он ставит меня на колени. Его преимущество – в ногах и голове. Своей игрой он похож на Фабрегаса.

Педри – очень быстрый, но он действительно овладел своим ускорением. Когда защитник рядом с ним, он делает небольшой рывок и легко избавляется от опеки. Можно сравнить с Месси – когда Педри бежит с мячом, тот всегда находится на небольшом расстоянии. Мяч никогда не бывает далеко от этого полузащитника, он словно приклеен к ноге», – восхищается Венгер.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 55 матчей во всех турнирах, где забил шесть голов и отдал семь результативных передач.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Арсен Венгер Ламин Ямаль Педри
Николай Титюк Источник: Metro
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