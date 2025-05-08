Хави назвал 4 футболистов, игру которых любит смотреть

Легендарный экс-игрок каталонской «Барселоны» Хави назвал 4 игроков, за игрой которых следит:

«Педри. Он не теряет мяч. Он принимает лучшие решения каждый раз, когда мяч у него. Он всегда выбирает лучший вариант. Френки де Йонг сейчас на хорошем уровне, Витинья. Я всегда обращаю внимание на полузащитников. Бруно Фернандеш – еще один игрок высокого уровня. Он воин, его менталитет направлен только на победу. У него есть талант и страсть. Он, Рэшфорд, Фред, Лисандро и Антони сыграли так хорошо, когда играли с моей «Барселоной» (прим. – в 2023 году). В первом тайме второго матча на «Олд Траффорд» мы немного контролировали игру. Но во втором тайме они были великолепны. Они играли со страстью. Фернандеш был против меня во время игры – страсть».

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