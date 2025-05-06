«Я чувствовал». Рафинья объяснил, почему провалился в Барсе времен Хави
Бразилец был недоволен отношением тренерского штаба к себе
Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья объяснил свою вялую игру за «сине-гранатовых» под руководством испанского специалиста Хави, возглавлявшего первую команду перед Ханси Фликом.
«Я чувствовал, что Хави и его команда не доверяют мне достаточно. Я выкладывался по полной каждые 60 минут, но он все равно первым заменял именно меня», – рассказал бразилец.
Я сел на скамью, не выдержал и ударил по сиденью. Не мог поверить в происходящее. Я много разговаривал с ним, пытался изменить все, но у него было свое видение», – признался игрок.
Ранее сообщалось, что Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера.
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