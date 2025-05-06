Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я чувствовал». Рафинья объяснил, почему провалился в Барсе времен Хави
Испания
06 мая 2025, 10:22 | Обновлено 06 мая 2025, 11:48
1323
0

«Я чувствовал». Рафинья объяснил, почему провалился в Барсе времен Хави

Бразилец был недоволен отношением тренерского штаба к себе

06 мая 2025, 10:22 | Обновлено 06 мая 2025, 11:48
1323
0
«Я чувствовал». Рафинья объяснил, почему провалился в Барсе времен Хави
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Бразильский вингер «Барселоны» Рафинья объяснил свою вялую игру за «сине-гранатовых» под руководством испанского специалиста Хави, возглавлявшего первую команду перед Ханси Фликом.

«Я чувствовал, что Хави и его команда не доверяют мне достаточно. Я выкладывался по полной каждые 60 минут, но он все равно первым заменял именно меня», – рассказал бразилец.

Я сел на скамью, не выдержал и ударил по сиденью. Не мог поверить в происходящее. Я много разговаривал с ним, пытался изменить все, но у него было свое видение», – признался игрок.

Ранее сообщалось, что Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера.

По теме:
ОЛЬМО: «Двойная опека Ямаля предоставит нам больше пространства»
ВИДЕО. Звезду Интера обвинили в изнасиловании порноактрисы
В Эпицентре назвали своих игроков, которые могут усилить любой клуб УПЛ
Рафинья Диас Ла Лига Хави чемпионат Украины по футболу Барселона
Олег Вахоцкий Источник: Mundo Deportivo
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Футбол | 06 мая 2025, 09:20 8
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч
Интер – Барселона. Прогноз и анонс на суперматч

Ответный поединок 1/2 финала Лиги чемпионов состоится 6 мая в 22:00 по Киеву

Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Футбол | 05 мая 2025, 18:19 69
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?

Sport.ua рассказывает о потенциальном новобранце «бело-синих», который может стать заменой Ярмоленко

Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Бокс | 06.05.2025, 07:48
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья
Футбол | 06.05.2025, 11:11
Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья
Ямаль выбрал ключевого игрока для победы над Интером. Это не Рафинья
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Футбол | 05.05.2025, 19:04
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Решение принято. Анчелотти и Реал пришли к согласию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
05.05.2025, 19:42 2
Футбол
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 7
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0
ЧМ по хоккею U-18. Финал закончился со счетом 7:0
04.05.2025, 13:19
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
05.05.2025, 03:33 5
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем