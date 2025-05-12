Реал после фиаско от Барселоны указал двум игрокам не дверь

Мадридский «Реал» готовит перестройку состава на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, руководство «бланкос» решило, что разумным будет продать двух игроков – бразильца Родриго Гоеса и марокканца Браима Диаса. Связано это тем, что у двух футболистов произошел большой спад во второй части сезона и руководство «бланкос» считает, что это серьезно повлияло на результаты команды на финальной стадии сезона.

Ранее появилась информация, что «Реал» получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро