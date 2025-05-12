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  4. Реал после фиаско от Барселоны указал двум игрокам не дверь
Испания
12 мая 2025, 05:23 |
1482
0

Реал после фиаско от Барселоны указал двум игрокам не дверь

Клуб покинут Браим Диас и Родриго

12 мая 2025, 05:23 |
1482
0
Реал после фиаско от Барселоны указал двум игрокам не дверь
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» готовит перестройку состава на лето 2025 года.

По информации испанских СМИ, руководство «бланкос» решило, что разумным будет продать двух игроков – бразильца Родриго Гоеса и марокканца Браима Диаса. Связано это тем, что у двух футболистов произошел большой спад во второй части сезона и руководство «бланкос» считает, что это серьезно повлияло на результаты команды на финальной стадии сезона.

Ранее появилась информация, что «Реал» получил предложение от легендарного клуба на 200 миллионов евро

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Браим Диас Родриго Гоес Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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