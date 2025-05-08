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  4. Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Испания
08 мая 2025, 11:55 |
1827
1

Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков

Королевский клуб попытается избавиться от Родриго и Браима Диаса

08 мая 2025, 11:55 |
1827
1
Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский полузащитник Браим Диас и бразильский вингер Родриго, скорее всего, покинут мадридский «Реал» летом, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, за обоих игроков королевский клуб хотел бы выручить 225 миллионов евро: 150 за Родриго и 75 за Браима.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Браима Диаса 49 поединков, 6 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.

Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».

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Родриго Гоес Браим Диас Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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ivankondrat96
Готуються до нового тренера. На Родріго претенденти в АПЛ наче є
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