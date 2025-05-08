Реал летом продаст двух звезд за 225 миллионов. Известны имена игроков
Королевский клуб попытается избавиться от Родриго и Браима Диаса
Испанский полузащитник Браим Диас и бразильский вингер Родриго, скорее всего, покинут мадридский «Реал» летом, сообщает издание Defensa Central.
По информации источника, за обоих игроков королевский клуб хотел бы выручить 225 миллионов евро: 150 за Родриго и 75 за Браима.
В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. На счету Браима Диаса 49 поединков, 6 голов и 7 ассистов в нынешней кампании.
Ранее сообщалось, что Родриго интересуется «Манчестер Сити».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме
Руслан Нащерет терпеливо ждал своего шанса