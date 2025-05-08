«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ

На встрече руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) с представителями клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ) обсудили предложение «Шахтера» о сокращении УПЛ до 12 команд. Предлагалось сыграть два круга с последующим распределением на две шестерки и еще два дополнительных круга.

Такой формат уже применялся в УПЛ с 2016 по 2020 год. Предложение вернуться к такой схеме проведения чемпионата не нашло поддержки у подавляющего большинства клубов.

Мнения болельщиков разделились. Часть выступает за изменения, часть – категорически против. И у каждой стороны есть весомые аргументы.

Markiian Kholod: Это топовый формат по-моему был бы.

Vitaliy: Конечно, нужно сокращать, что значительно увеличит интерес к лиге.

Вова: Я бы за 10 клубов и в 3 круга, смотреть как Шахтер или Динамо катают Ингулец по 5 голов не интересно. А так меньше команд и чемпионат будет сильнее.

Bohdan: Здесь только 10 клубов в 3-4 круга. Остальные в Первую лигу, но лига должна быть тоже сильная, а не так, что 2 клуба, которые имеют деньги, то сразу в УПЛ идут.

Антон Александрович: С одной стороны чемпионат стал бы гораздо более конкурентным (без всяких Ингульцов, Левых Берегов и тд). А с другой, в чем тогда ценность топ матчей, если Динамо и Шахтер сыграют между собой минимум 4 раза за сезон. Поэтому это скорее плюс, чем минус для сохранения шансов меньших клубов проявить себя.

Roommate: Ну хз, идея реально неплохая. Сейчас УПЛ это мертвое дно, особенно нижние бестолковые команды.

Danil: Хз, время возможностей, я бы наоборот возможно увеличивал количество команд до 18, но после первого круга делал бы две группы. Глобально оглядываясь на первую лигу, где сразу 6 клубов рвутся в УПЛ, то кажется, что наоборот есть шанс увеличить интерес в регионах.

Viktor Grinev: С такими темпами можно вообще оставить 6 богатых команд, Динамо, Шахтер, Полесье, ЛНЗ, Кривбасс, Карпаты, а всех остальных в Первую лигу.

Бакуман: Надо сократить, но не делить на 2 группы.

Serhii Semenchuk: Бельгийцы в шоке.