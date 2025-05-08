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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 17:42 | Обновлено 08 мая 2025, 17:45
2470
45

«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ

УПЛ предлагали сократить до 12 команд

08 мая 2025, 17:42 | Обновлено 08 мая 2025, 17:45
2470
45
«Бельгийцы в шоке». Реакция болельщиков на возможное сокращение УПЛ

На встрече руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) с представителями клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ) обсудили предложение «Шахтера» о сокращении УПЛ до 12 команд. Предлагалось сыграть два круга с последующим распределением на две шестерки и еще два дополнительных круга.

Такой формат уже применялся в УПЛ с 2016 по 2020 год. Предложение вернуться к такой схеме проведения чемпионата не нашло поддержки у подавляющего большинства клубов.

Мнения болельщиков разделились. Часть выступает за изменения, часть – категорически против. И у каждой стороны есть весомые аргументы.

Markiian Kholod: Это топовый формат по-моему был бы.

Vitaliy: Конечно, нужно сокращать, что значительно увеличит интерес к лиге.

Вова: Я бы за 10 клубов и в 3 круга, смотреть как Шахтер или Динамо катают Ингулец по 5 голов не интересно. А так меньше команд и чемпионат будет сильнее.

Bohdan: Здесь только 10 клубов в 3-4 круга. Остальные в Первую лигу, но лига должна быть тоже сильная, а не так, что 2 клуба, которые имеют деньги, то сразу в УПЛ идут.

Антон Александрович: С одной стороны чемпионат стал бы гораздо более конкурентным (без всяких Ингульцов, Левых Берегов и тд). А с другой, в чем тогда ценность топ матчей, если Динамо и Шахтер сыграют между собой минимум 4 раза за сезон. Поэтому это скорее плюс, чем минус для сохранения шансов меньших клубов проявить себя.

Roommate: Ну хз, идея реально неплохая. Сейчас УПЛ это мертвое дно, особенно нижние бестолковые команды.

Danil: Хз, время возможностей, я бы наоборот возможно увеличивал количество команд до 18, но после первого круга делал бы две группы. Глобально оглядываясь на первую лигу, где сразу 6 клубов рвутся в УПЛ, то кажется, что наоборот есть шанс увеличить интерес в регионах.

Viktor Grinev: С такими темпами можно вообще оставить 6 богатых команд, Динамо, Шахтер, Полесье, ЛНЗ, Кривбасс, Карпаты, а всех остальных в Первую лигу.

Бакуман: Надо сократить, но не делить на 2 группы.

Serhii Semenchuk: Бельгийцы в шоке.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу реакция болельщиков Динамо Киев Александрия Шахтер Донецк Полесье Житомир Кривбасс Кривой Рог Карпаты Львов Заря Луганск Верес Ровно Рух Львов Колос Ковалевка Оболонь Киев ЛНЗ Черкассы Ворскла Полтава Левый Берег Киев Черноморец Одесса Ингулец
Сергей Турчак Источник: Telegram
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Комментарии 45
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Денис Брегін
ржавчина знову щось під себе мутить.
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+2
Skor Pion
йдіть за руцкім корабльом собі йух вкоротіть
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+1
TarasTaras94
на мою думку така собі ідея. Чим більше міст/регіонів представлені в УПЛ тим краще, особливо враховуючи, що дивізіони нижче у нас не особливо популярні. Та і 16-20 роки далеко не еталон УПЛ. До того ж це ніяким чином не зробить наших грандів сильніше, а провали в єврокубках із за того, що вони тупо стали бідніші внаслідок війни + гравці бояться їхати.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Людмила Павловська
Його все одно не показують, тому яка різниця.
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+1
contr
Залиште дві команди Динамо і Шахтар ! 16 ігор і тільки дві команди !
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0
Показать Скрыть 2 ответа
contr
Головне копалини впихнули ! Уйобки !!!
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0
Показать Скрыть 9 ответов
serhiy
кроти - не №біть мозги і не видумуйте велосипед ! Як команди знімались і пропадали ,то свистіли ,що в нас клубів нема. То трішки бізнес почав в футбол вкладати ,тільки почали помаленьку підніматися ,ні знову на коліна. Якщо цей чемпіонат такий не конкурентний ,то чого Шахтар його не виграв . Чи то так виходить ,що тепер треба створити з 10 команд більш конкурентноспроможних ,щоб Шахтар мав змогу грати більше матчів з основними конкурентами і він почне краще грати і тоді його чекає ЛЧ ))) Так з  аутсайдерам програвали . 
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0
MaximusOne
А не там вообще после основного круга на три группы распредел, первых 4 играют за чемпионство, ещё 4 за конференс лиг, и 6 остальных за вылет.
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0
MaximusOne
В Греции такой формат, только с 14 командами.
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0
contr
Біомасі втюхали дичину ! Головне вперед в атаку урааа !!! Уйобки членограя !!! 
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-1
Demid Romanchik
А що не так? У нас чемпіонат дно.  Максимум це 12 клубів. 
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-1
Сказки ДАмбаса
При таком раскладе кроты вообще пролетят мимо еврокубков, орендуполей всяких итд уже нету им очки дарить)
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-1
Пoлковник
Дыр очка шубкисова будет получать тогда кост очку🍗 не в раз пятилетку, а раз в десятилетку☝️
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-3
Показать Скрыть 10 ответов
contr
Менше території -менше команд ☝️Зелені уйобки рулять ☝️
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-3
Показать Скрыть 6 ответов
New Zealander
У ДК можуть зявитись шанси частіше ніж раз на 5 років ставати чемпіонами при такому розкладі
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-3
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