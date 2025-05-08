Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ

7 мая в столичном Доме футбола состоялась рабочая встреча руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) с представителями клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В мероприятии приняли участие представители 15 клубов, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, технический директор УАФ Игорь Дедишин, руководители лиги Евгений Дикий и руководитель отдела детско-юношеского футбола Богдан Городнюк.

На этой встрече генеральный секретарь донецкого «Шахтера» Александр Черкасов предложил идею о сокращении элитного дивизиона до 12 клубов. Было предложено сыграть полноценные два круга с последующим распределением на две шестерки и еще два дополнительных круга.

По такой формуле, команды провели бы 32 поединка в новом сезоне УПЛ, однако идею «горняков» поддержал лишь один клуб – житомирское «Полесье». Следует напомнить, что такой формат был применен с 2016 по 2020 год. Однако 14 команд высказались против введения такой идеи.