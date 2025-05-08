Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 14:33 | Обновлено 08 мая 2025, 14:38
2021
9

Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ

В ходе оживленных дискуссий идею донецкой команды поддержало только «Полесье»

08 мая 2025, 14:33 | Обновлено 08 мая 2025, 14:38
2021
9
Предложение Шахтера. Украинские клубы отказались от идеи сократить УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Шахтер – Динамо

7 мая в столичном Доме футбола состоялась рабочая встреча руководства Украинской ассоциации футбола (УАФ) с представителями клубов Украинской Премьер-лиги (УПЛ).

В мероприятии приняли участие представители 15 клубов, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, технический директор УАФ Игорь Дедишин, руководители лиги Евгений Дикий и руководитель отдела детско-юношеского футбола Богдан Городнюк.

На этой встрече генеральный секретарь донецкого «Шахтера» Александр Черкасов предложил идею о сокращении элитного дивизиона до 12 клубов. Было предложено сыграть полноценные два круга с последующим распределением на две шестерки и еще два дополнительных круга.

По такой формуле, команды провели бы 32 поединка в новом сезоне УПЛ, однако идею «горняков» поддержал лишь один клуб – житомирское «Полесье». Следует напомнить, что такой формат был применен с 2016 по 2020 год. Однако 14 команд высказались против введения такой идеи.

По теме:
Полесье – Динамо. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Заря – Шахтер. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Полесье Житомир Украинская ассоциация футбола Дом футбола регламент УПЛ формат УПЛ Александр Черкасов ТаТоТаке
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(26)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Футбол | 07 мая 2025, 22:20 3
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика
Бешикташ получил ответ от Ромы по поводу трансфера Довбика

«Волки» не заинтересованы в этом трансфере

Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Футбол | 07 мая 2025, 15:28 3
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты
Барса после вылета из ЛЧ указала игроку на дверь. Он не сыграет ни минуты

У Эктора Форта нет будущего в каталонском клубе

Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси
Футбол | 08.05.2025, 14:39
Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси
Нещерет рассказал, что сделал с пивом, которое ему подарил Месси
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Футбол | 08.05.2025, 12:19
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Борнмуту готовят предложение по Забарному. Известно, кто нацелился на Илью
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07.05.2025, 22:20
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK2025
Схема наперсточников не прокатила
Ответить
+8
FunnyCat_____
схема с фарм клубом в 6 рке для шахтера, ожидаемо не нашла поддержки 
Ответить
+3
serhiy
Не годні бідні влізтися ))) а хуху не хуху )))
Ответить
+2
Lulinnha
Кротам то понятно. Им хочется меньше ездить и тренировать перспективных бразильцев в спокойном режиме. Но не они решают сколько команд должно быть в УПЛ. Они и так должны быть довольны что принимают участие в УПЛ, а не в чемпионате ДНР...
Хотя когда-то хотели пойти по пути Шерифа. Но не срослось с этим желанием...
Ответить
+2
Показать Скрыть 2 ответа
AndiM
Краше викинути нах рінаховську помийку.
Ответить
+1
Xvalenok03
Динама при любом количестве команд большинство игр в киеве сыграет.
Могли бы и воздержаться при голосовании.
Хотя без разницы сколько команд.
Из-за войны .
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 6
Футбол
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
Интер – Барселона – 4:3 (д.в.) Безумие в полуфинале ЛЧ. Видео голов, обзор
07.05.2025, 01:20
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
Лидер Барселоны обратился к УЕФА после вылета из Лиги чемпионов
07.05.2025, 10:23 7
Футбол
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
Александр Усик откровенно рассказал, кого боится, и назвал причину
06.05.2025, 10:45 2
Бокс
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
Голевой ливень на Сан-Сиро. Интер вырвал у Барселоны путевку в финал ЛЧ
07.05.2025, 00:41 110
Футбол
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
Наставник Барселоны назвал того, кто виноват в вылете из Лиги чемпионов
07.05.2025, 07:03 7
Футбол
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем