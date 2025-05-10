Барселона шокирована словами своего лидера после катастрофы c Интером

6 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» Милан и «Барселона».

Коллективы сыграли на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милане. Игра завершилась со счетом 4:3 в пользу нерадзурри.

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По информации испанского портала El Nacional, руководство «Барселоны» осталось недовольно игрой Рональда Араухо в этом поединке. Но в полный шок их привели слова Араухо после матча, где Рональд не признал своих ошибок, а обвинил партнеров в небрежной игре.

Отношения игроков и руководства клуба с Араухо полностью разрушены. Игрок перейдет летом в другой клуб.