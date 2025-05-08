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Англия
08 мая 2025, 16:42 |
663
0

Тоттенхэм и Лидс торгуются по экс-игроку Шахтера. Сделка близка

Манор Соломон хотел бы остаться в стане «павлинов» на постоянной основе

08 мая 2025, 16:42 |
663
0
Тоттенхэм и Лидс торгуются по экс-игроку Шахтера. Сделка близка
Getty Images/Global Images Ukraine. Манор Соломон

Триумфатор сезона в английском Чемпионшипе «Лидс» начал переговорный процесс с «Тоттенхэмом» по поводу полноценного выкупа контракта 25-летнего вингера Манора Соломона, который текущий сезон отыграл за «павлинов» на правах аренды.

Сообщается, что «шпоры» уведомили боссов «Лидса» о своем желании получить 20 миллионов фунтов за израильтянина.

В настоящий момент «Лидс» готов заплатить за Соломона не более 15 миллионов фунтов, но в целом источники утверждают, что сделка близка к завершению, так как для «Тоттенхэма» будет выгодно продать Манора. Это объясняется финансовыми правилами АПЛ, по которым лондонцы смогут показать 100% прибыль при продаже Соломона, так как подписывали его на правах свободного агента.

Напомним, Соломон с 2019 по 2022 годы выступал за «Шахтер», а после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны покинул донецкий клуб, сперва по Annexe 7 ФИФА, а затем и на полноценной основе. После того в СМИ неоднократно поступали новости о готовности «горняков» пойти в суд против «шпор».

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Манор Соломон Лидс Тоттенхэм трансферы АПЛ Шахтер Донецк трансферы
Алексей Сливченко Источник: The Boot Room
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