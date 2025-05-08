МИКОЛЕНКО: «Я больше начал играть на атаку. Не хочется быть на 17-м месте»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко оценил свой сезон в команде и рассказал о планах на будущее:

«Сезон Эвертона? Сейчас нет какого-то конкретного турнирного задания. Но хотелось бы завершать сезон не на 17-м месте, а хотелось быть повыше. Это добавило бы мне и команде немного уверенности на новый сезон. И мы к этому будем стремиться.

В апреле мы провели 5 матчей против команд из топ-5 – вот вам и ответ, почему мы набирали мало очков. Но я скажу, что мы старались даже против топовых команд показывать свою игру. Конечно, больше от обороны, но пытались сохранять рисунок игры. Поэтому я этими матчами доволен, хоть и не доволен результатами.

Мы очень плохо начали сезон. Когда ты начинаешь с 3 или 4 поражений подряд, потом морально тяжело выбираться из этой ямы. Мы выбрались, с января начали мощно набирать очки, и в марте мы уже фактически остались в АПЛ. Выполнили задачу минимум – не вылететь.

Оценка своего сезона? Если оценивать вторую половину сезона, после прихода Мойеса, то я больше начал играть на атаку. Возможно, чуть меньше играю в обороне, но это приносит свои плоды. Возможно, у меня не так много голов или ассистов, но я помогаю команде в атаке.

Изменения в игре с приходом Мойеса? Появился рисунок игры, и мы больше начали понимать друг друга на поле. Из-за этого у нас появляются моменты у чужих ворот. Мы более компактно и слаженно играем в обороне. Возможно, мы пропускаем так же, как и раньше, но xG соперника за матч стал меньше. Это не может не радовать меня как защитника.

Мы начали больше работать индивидуально. У меня, как у защитника, появилось больше тренировочной работы на атаку и на оборону. Наверное, тренировки стали длиннее. И стало больше индивидуальных встреч.

Планы на будущее? Сейчас у меня контракт с Эвертоном. Я тут счастлив, хотелось бы здесь остаться, и я здесь и остаюсь. Планы? Не люблю загадывать наперtд. Я сейчас здесь, у меня хорошее настроение, так что всt классно».