Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко прокомментировал возможный трансфер из Эвертона
Англия
05 мая 2025, 09:27 |
846
1

Миколенко прокомментировал возможный трансфер из Эвертона

Украинский защитник признался, что не собирается покидать команду

05 мая 2025, 09:27 |
846
1
Миколенко прокомментировал возможный трансфер из Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ближайших планах в своей карьере. Футболист признался, что счастлив играть в составе «ирисок» и не планирует никуда уходить:

«Я не люблю загадывать наперед. Живу одним днем, но все планирую на ближайшее время. Сейчас у меня контракт с «Эвертоном», я счастлив в этом клубе. В принципе, хотелось бы тут остаться.

Планы... Не хочу ничего загадывать. Сейчас я в «Эвертоне», у меня хорошее настроение и отличная погода. Все класно», – доволен Миколенко.

В текущем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. «Эвертон» занимает 14-е место в турнирной таблице, клуб набрал 39 баллов.

По теме:
Ждет решения клуба. Украинский легионер готов вернуться в Динамо
Есть только одно условие. Довбик на грани сенсационного ухода из Ромы
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Эвертон Виталий Миколенко трансферы трансферы АПЛ
Николай Титюк Источник: Setanta Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Бокс | 05 мая 2025, 03:33 4
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усика тогда очень пожалели»

Британец вспомнил спорный удар в первом бою с Дюбуа

Ротань начал переговоры с клубом УПЛ о сотрудничестве в новом сезоне
Футбол | 05 мая 2025, 07:02 0
Ротань начал переговоры с клубом УПЛ о сотрудничестве в новом сезоне
Ротань начал переговоры с клубом УПЛ о сотрудничестве в новом сезоне

Наставник «Александрии» прокомментировал слухи о своем будущем

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05.05.2025, 07:48
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Бокс | 05.05.2025, 08:23
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Хоккей | 04.05.2025, 12:31
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
Евертон посідає 14-е місце в турнірній таблиці і
випереджає грандів АПЛ МанЮнайтед і Тоттенгем.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
Барселона в шоке. Хаби Алонсо хочет подписать этого игрока у Реал
03.05.2025, 18:46
Футбол
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 19
Теннис
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 16
Футбол
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
Договорились насчет Лунина. Жорже Мендеш встретился с Флорентино Пересом
03.05.2025, 08:55 4
Футбол
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
Шахтер не станет чемпионом. Как выглядит обновленная таблица УПЛ
04.05.2025, 06:23 47
Футбол
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
Майк Тайсон назвал современного боксера, который точно станет легендой
04.05.2025, 00:39 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем