Миколенко прокомментировал возможный трансфер из Эвертона

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко рассказал о ближайших планах в своей карьере. Футболист признался, что счастлив играть в составе «ирисок» и не планирует никуда уходить:

«Я не люблю загадывать наперед. Живу одним днем, но все планирую на ближайшее время. Сейчас у меня контракт с «Эвертоном», я счастлив в этом клубе. В принципе, хотелось бы тут остаться.

Планы... Не хочу ничего загадывать. Сейчас я в «Эвертоне», у меня хорошее настроение и отличная погода. Все класно», – доволен Миколенко.

В текущем сезоне защитник провел 34 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. «Эвертон» занимает 14-е место в турнирной таблице, клуб набрал 39 баллов.