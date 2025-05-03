Миколенко признался, что именно требует наставник Эвертона от украинца

3 мая состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ипсвич».

Накануне этого противостояния защитник «ирисок» Виталий Миколенко рассказал о совместной работе с главным тренером Дэвидом Мойесом:

«Когда у нас появился новый тренер, было очень тяжело. Пришлось привыкать, что все стало совсем по-другому. Но сейчас все изменилось, вы видите турнирную таблицу. «Эвертон» играет лучше, чем это было последние два года. На мой взгляд, команда находится на высокой позиции.

Дэвид Мойес постоянно требует, чтобы я чаще помогал в атаке. Он говорит, что у меня не одна задача на поле, а сразу несколько. Мне нравится играть в атаке, сейчас мы работаем над этим вместе с тренерским штабом», – признался Миколенко.

В текущем сезоне украинский защитник провел 33 матча во всех турнирах, где отдал две результативные передачи. «Эвертон» набрал 38 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице.