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  4. Миколенко признался, что именно требует наставник Эвертона от украинца
Англия
03 мая 2025, 11:31 |
214
0

Миколенко признался, что именно требует наставник Эвертона от украинца

Дэвид Мойес ждет, что защитник будет чаще помогать в атаке

03 мая 2025, 11:31 |
214
0
Миколенко признался, что именно требует наставник Эвертона от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

3 мая состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Эвертон» и «Ипсвич».

Накануне этого противостояния защитник «ирисок» Виталий Миколенко рассказал о совместной работе с главным тренером Дэвидом Мойесом:

«Когда у нас появился новый тренер, было очень тяжело. Пришлось привыкать, что все стало совсем по-другому. Но сейчас все изменилось, вы видите турнирную таблицу. «Эвертон» играет лучше, чем это было последние два года. На мой взгляд, команда находится на высокой позиции.

Дэвид Мойес постоянно требует, чтобы я чаще помогал в атаке. Он говорит, что у меня не одна задача на поле, а сразу несколько. Мне нравится играть в атаке, сейчас мы работаем над этим вместе с тренерским штабом», – признался Миколенко.

В текущем сезоне украинский защитник провел 33 матча во всех турнирах, где отдал две результативные передачи. «Эвертон» набрал 38 баллов и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Ипсвич Виталий Миколенко Дэвид Мойес
Николай Титюк Источник: ФК Эвертон
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