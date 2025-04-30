Английский «Эвертон» готовится к официальному открытию нового стадиона, который называется «Bramley-Moore Dock» (вместимость – 52 888 зрителей) и заменит нынешнюю арену «Гудисон Парк».

В декабре прошлого года компания, проводившая строительные работы, объявила о передаче нового стадиона в собственность «Эвертона». «Ириски» сразу же заявили, что проведут три тестовых поединка перед официальным открытием.

Два события на новой арене уже состоялись – 17 февраля «Эвертон» U-18 сыграл товарищеский матч против «Уиган Атлетик» в присутствии десяти тысяч болельщиков. 23 марта команда U-21 провела встречу с «Болтоном», которую посетили 25 тысяч фанатов и которая была остановлена ​​на 65-й минуте – организаторы запланировали обучение по эвакуации, чтобы проверить готовность арены к непредвиденным ситуациям.

Накануне стало известно, что при строительстве «Bramley-Moore Dock» была использована 1 000 тонн украинской стали, а именно листа Spartan UK Группы Метинвест.

«В строительстве стадиона была применена стратегия «no-blockwork» – когда каждый элемент должен быть тщательно спланирован, обеспечивая точность монтажа стальных конструкций без использования традиционной кирпичной кладки. Такой подход требовал высококачественных материалов и эффективного выполнения проекта, где горячекатаный лист Spartan UK Группы Метинвест сыграл одну из ключевых ролей», – сообщили в украинской компании.

ФОТО. Новый стадион Эвертона «Bramley-Moore Dock»