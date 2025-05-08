От Говерлы до Черноморца. Хобленко провел юбилейный матч в УПЛ

31-летний форвард одесского «Черноморца» Алексей Хобленко сыграл 150-ю игру в Украинской Премьер-лиге.

Произошло это в матче 27-го тура элитного дивизиона.

Хобленко – воспитанник юношеских клубов «Электрон» Ромны и «Юность» Чернигов. В 2009 году присоединился к структуре киевского «Динамо», но за основную команду так и не сыграл.

В Украинской Премьер-лиге дебютировал 19 июля 2015 года в составе ужгородской «Говерлы», которая встречалась с «Днепром» (1:1). Всего в составе закарпатцев провел 12 матчей.

В высшем по рангу чемпионате Украины играл за Днепр-1 (30 матчей), Кривбасс (8 матчей), ЛНЗ (22). За одесский «Черноморец» в Премьер-лиге сыграл уже 78 матчей.