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Лига чемпионов
08 мая 2025, 15:00 | Обновлено 08 мая 2025, 15:02
2054
3

Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?

Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы

08 мая 2025, 15:00 | Обновлено 08 мая 2025, 15:02
2054
3
Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Getty Images/Global Images Ukraine

Аналитики портала Football Rankings представили обновленный прогноз по распределению команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.

Согласно актуальным расчетам, у донецкого «Шахтера» есть все шансы попасть в первую корзину Лиги Европы благодаря высокому клубному коэффициенту.

Киевское «Динамо», по оценке экспертов, окажется в третьей корзине этого же турнира (хотя стартовать будет с Q2 ЛЧ, если оформит чемпионство). В то же время участие украинских клубов на основных этапах Лиги чемпионов и Лиги конференций пока не прогнозируется.

В сезоне 2025/26 УЕФА продолжит использовать новую модель основного этапа. В основной раунд каждой из трех еврокубковых лиг войдут по 36 клубов без классического деления на группы. Все пары соперников определит единая жеребьевка перед началом турнира.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы 36 команд будут распределены на 4 корзины по 9 клубов, а в Лиге конференций – на 6 корзин по 6 команд.

После жеребьевки каждая команда сыграет по два матча с представителями каждой корзины – дома и в гостях. Будет проведено 8 туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы, однако лишь 6 игровых дней предусмотрено для клубов Лиги конференций.

Уже известно 10 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26

  • Ливерпуль (Англия)
  • Наполи, Интер (Италия)
  • Барселона, Реал (Испания)
  • Бавария, Байер (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Славия Прага (Чехия)
  • Олимпиакос (Греция)

Участники основного раунда Лиги чемпионов 2025/26

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Falko
Відповідь на заголовок: Динамо у 2 кваліфаї ЛЧ. Можливо, якщо Ротань здасться ;)
А от "де Шахтар, де?"
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0
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igorgumeniuk27
Ці прогнози справджуються щодо ЛЧ в межах 80-90%, щодо ЛЄ в межах 60-70%, а щодо ЛК деколи менше 50%)
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