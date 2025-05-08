Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?
Аналитики прогнозируют попадание двух украинских клубов в Лигу Европы
Аналитики портала Football Rankings представили обновленный прогноз по распределению команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.
Согласно актуальным расчетам, у донецкого «Шахтера» есть все шансы попасть в первую корзину Лиги Европы благодаря высокому клубному коэффициенту.
Киевское «Динамо», по оценке экспертов, окажется в третьей корзине этого же турнира (хотя стартовать будет с Q2 ЛЧ, если оформит чемпионство). В то же время участие украинских клубов на основных этапах Лиги чемпионов и Лиги конференций пока не прогнозируется.
В сезоне 2025/26 УЕФА продолжит использовать новую модель основного этапа. В основной раунд каждой из трех еврокубковых лиг войдут по 36 клубов без классического деления на группы. Все пары соперников определит единая жеребьевка перед началом турнира.
В Лиге чемпионов и Лиге Европы 36 команд будут распределены на 4 корзины по 9 клубов, а в Лиге конференций – на 6 корзин по 6 команд.
После жеребьевки каждая команда сыграет по два матча с представителями каждой корзины – дома и в гостях. Будет проведено 8 туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы, однако лишь 6 игровых дней предусмотрено для клубов Лиги конференций.
Уже известно 10 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26
- Ливерпуль (Англия)
- Наполи, Интер (Италия)
- Барселона, Реал (Испания)
- Бавария, Байер (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Славия Прага (Чехия)
- Олимпиакос (Греция)
Участники основного раунда Лиги чемпионов 2025/26
Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева
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