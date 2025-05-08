Места в ЛЧ обеспечили себе 10 клубов. Прогнозный посев: где Динамо, Шахтер?

Аналитики портала Football Rankings представили обновленный прогноз по распределению команд по корзинам перед жеребьевкой основного этапа еврокубков сезона 2025/26.

Согласно актуальным расчетам, у донецкого «Шахтера» есть все шансы попасть в первую корзину Лиги Европы благодаря высокому клубному коэффициенту.

Киевское «Динамо», по оценке экспертов, окажется в третьей корзине этого же турнира (хотя стартовать будет с Q2 ЛЧ, если оформит чемпионство). В то же время участие украинских клубов на основных этапах Лиги чемпионов и Лиги конференций пока не прогнозируется.

В сезоне 2025/26 УЕФА продолжит использовать новую модель основного этапа. В основной раунд каждой из трех еврокубковых лиг войдут по 36 клубов без классического деления на группы. Все пары соперников определит единая жеребьевка перед началом турнира.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы 36 команд будут распределены на 4 корзины по 9 клубов, а в Лиге конференций – на 6 корзин по 6 команд.

После жеребьевки каждая команда сыграет по два матча с представителями каждой корзины – дома и в гостях. Будет проведено 8 туров в Лиге чемпионов и Лиге Европы, однако лишь 6 игровых дней предусмотрено для клубов Лиги конференций.

Уже известно 10 из 36 клубов-участников основного раунда ЛЧ 2025/26

Ливерпуль (Англия)

Наполи, Интер (Италия)

Барселона, Реал (Испания)

Бавария, Байер (Германия)

ПСЖ (Франция)

Славия Прага (Чехия)

Олимпиакос (Греция)

Участники основного раунда Лиги чемпионов 2025/26

Лига чемпионов 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига Европы 2025/26. Прогнозируемые корзины посева

Лига конференций 2025/26. Прогнозируемые корзины посева