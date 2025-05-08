Осака отыграла подачу на матч у лаки-лузера и добыла седьмую победу подряд
Наоми во втором раунде турнира в Риме в трех сетах справилась с Викторией Голубич
Экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 48) вышла в третий раунд грунтовых соревнований WTA 1000 в Риме, столице Италии.
В 1/32 финала японка в трех сетах переиграла лаки-лузера Викторию Голубич (Швейцария, WTA 87) за 1 час и 45 минут.
WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала
Наоми Осака (Япония) – Виктория Голубич (Швейцария) [LL] – 2:6, 7:5, 6:1
Во второй партии Наоми отыграла подачу Виктории на матч при счете 4:5*.
Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Наоми одолела Голубич в 1/16 финала Олимпийских игр 2020 в Токио.
Для Осаки эта победа стала седьмой подряд. Перед Римом она взяла трофей на турнире WTA 125 в Сен-Мало.
Наоми в столице Италии, помимо Голубич, также уже прошла Сару Эррани. Отметим, что изначально во втором круге Наоми должна была встретиться с Петрой Квитовой, но чешка снялась из-за травмы ноги.
За выход в 1/8 финала тысячника Осака поборется либо против Беатрис Хаддад Майи, либо против Марии Боузковой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Усман Дембеле может получить награду
Эмилиано Мартинес может перейти в «Фенербахче»