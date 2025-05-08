Осака отыграла подачу на матч у лаки-лузера и добыла седьмую победу подряд

Экс-первая ракетка мира и победительница четырех турниров Grand Slam Наоми Осака (Япония, WTA 48) вышла в третий раунд грунтовых соревнований WTA 1000 в Риме, столице Италии.

В 1/32 финала японка в трех сетах переиграла лаки-лузера Викторию Голубич (Швейцария, WTA 87) за 1 час и 45 минут.

WTA 1000 Рим. Грунт. 1/32 финала

Наоми Осака (Япония) – Виктория Голубич (Швейцария) [LL] – 2:6, 7:5, 6:1

Во второй партии Наоми отыграла подачу Виктории на матч при счете 4:5*.

Это была вторая встреча соперниц. В 2021 году Наоми одолела Голубич в 1/16 финала Олимпийских игр 2020 в Токио.

Для Осаки эта победа стала седьмой подряд. Перед Римом она взяла трофей на турнире WTA 125 в Сен-Мало.

Наоми в столице Италии, помимо Голубич, также уже прошла Сару Эррани. Отметим, что изначально во втором круге Наоми должна была встретиться с Петрой Квитовой, но чешка снялась из-за травмы ноги.

За выход в 1/8 финала тысячника Осака поборется либо против Беатрис Хаддад Майи, либо против Марии Боузковой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич

Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич