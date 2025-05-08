Денис КУЗЫК: «Сделали выводы и забили четыре гола»

В среду, 7 мая, в Кривом Роге прошла доигровка матча 21-го тура УПЛ «Кривбасс» – «Левый берег». Хозяева одержали уверенную победу со счетом 4:0. Итоги матча подвел полузащитник криворожского клуба Денис Кузык.

– Денис, поздравляем с победой. Как все прошло?

– Спасибо! Очень хорошая игра получилась: забили четыре гола. Очень рады, что нас, можно сказать, прорвало, ведь предыдущие два матча мы не забивали. Но сделали выводы и забили на этот раз четыре гола. Двигаемся дальше, впереди три очень важных матча. Сегодня празднуем, а дальше готовимся к следующему сопернику.

– Твой первый гол в сезоне. Какие эмоции?

– Да, не забивал еще в этом сезоне. Очень рад этому. Что тут еще можно сказать (улыбается). Очень рад.

– Насчет соперника. Как можешь оценить их сопротивление?

– Они неплохо играют в обороне, поэтому поначалу было трудно их расшатать. Но в конце концов мы это сделали – забили гол и они раскрылись. Нам это отмечали - они раскрываются именно после забитого гола. Мы довели дело до конца и забили еще три мяча.