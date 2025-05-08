Легионер Черноморца: «Когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу»

Центральный защитник «Черноморца» Мозес Джарджу рассказал клубной пресс-службе о настрое команды на заключительные матчи чемпионата Украины. Также легионер одесского клуба оценил матч с донецким «Шахтером» в 27-м туре УПЛ (0:3).

«На игру с «Шахтером» у нас был четкий план – именно такой, как хотели тренеры: защищаться терпеливо и выходить в контратаки, как только мы получим мяч. В первом тайме это работало совершенно.

Наиболее опасным игроком «горняков» был Невертон, потому что он сумел дважды поразить наши ворота.

Какой настрой у команды? Если честно, на тренировках настроение остается таким же – очень положительным, и каждый раз, когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу. Хотя результаты и даются с трудом, мы всегда хотим лучшего для клуба и наших болельщиков. Так что мы будем бороться до конца, обещаю вам.

Этот сезон имел огромное значение для моей карьеры. Одесса подарила мне шанс показать свой талант, и я всегда буду искренне благодарен этому клубу – и во времена побед, и во времена трудностей. Для меня большая честь быть частью этой невероятной команды. Я с гордостью могу сказать: я – моряк из Черного моря», – сказал Мозес.