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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 13:58 | Обновлено 08 мая 2025, 14:04
53
0

Легионер Черноморца: «Когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу»

Мозес Джарджу дал оценку текущему сезону

08 мая 2025, 13:58 | Обновлено 08 мая 2025, 14:04
53
0
Легионер Черноморца: «Когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу»
ФК Черноморец. Мозес Джарджу

Центральный защитник «Черноморца» Мозес Джарджу рассказал клубной пресс-службе о настрое команды на заключительные матчи чемпионата Украины. Также легионер одесского клуба оценил матч с донецким «Шахтером» в 27-м туре УПЛ (0:3).

«На игру с «Шахтером» у нас был четкий план – именно такой, как хотели тренеры: защищаться терпеливо и выходить в контратаки, как только мы получим мяч. В первом тайме это работало совершенно.

Наиболее опасным игроком «горняков» был Невертон, потому что он сумел дважды поразить наши ворота.

Какой настрой у команды? Если честно, на тренировках настроение остается таким же – очень положительным, и каждый раз, когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу. Хотя результаты и даются с трудом, мы всегда хотим лучшего для клуба и наших болельщиков. Так что мы будем бороться до конца, обещаю вам.

Этот сезон имел огромное значение для моей карьеры. Одесса подарила мне шанс показать свой талант, и я всегда буду искренне благодарен этому клубу – и во времена побед, и во времена трудностей. Для меня большая честь быть частью этой невероятной команды. Я с гордостью могу сказать: я – моряк из Черного моря», – сказал Мозес.

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Мозес Джарджу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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