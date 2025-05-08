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Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 12:42 | Обновлено 08 мая 2025, 12:43
1628
2

Игрок Динамо: «Ну вот куда кто меня отпустит в аренду?»

Руслан Нащерет терпеливо ждал своего шанса

08 мая 2025, 12:42 | Обновлено 08 мая 2025, 12:43
1628
2
Игрок Динамо: «Ну вот куда кто меня отпустит в аренду?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нащерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нащерет объяснил, почему постоянно ждал своего шанса закрепиться в основе киевского клуба. Руслан заявил, что ему никто не позволил бы уйти в аренду.

«Да, я хотел в аренду уйти, но глядя на ситуацию, которая была, то есть Денис Бойко ушел из Динамо, ну вот куда кто меня отпустит в ту аренду? Ну условно я, возможно, понимал, что на данном этапе опыта мне еще не хватает, но я делаю все от себя возможное, чтобы играть на самом высоком уровне, который только может быть», – признался Нещерет.

В нынешнем сезоне Нещерет отыграл 15 поединков, в которых семь раз сохранил свои ворота «сухими». Руслан является основным голкипером «бело-синих» после ухода Георгия Бущана в Саудовскую Аравию.

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Руслан Нещерет Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев Денис Бойко
Олег Вахоцкий Источник: ВДинамо
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Перець
Нещерет просто красава приємно дивує так тримати
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serhiy
Удачі в слідуючих матчах !!!
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