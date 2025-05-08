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  4. Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Испания
08 мая 2025, 14:07 |
574
1

Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать

Поляка хотят видеть в Саудовской Аравии

08 мая 2025, 14:07 |
574
1
Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

36-летнего центрфорварда «Барселоны» Роберта Левандовски хотят видеть в своих рядах два клуба Саудовской Аравии, которые уже обозначили свои интерес к поляку.

Саудиты готовы платить Роберту около 40 миллионов евро в год «чистыми» при контракте на два сезона, но сам футболист пока не решил, стоит ли соглашаться на это предложение. Левандовски с семьей прекрасно обустроился в Барселоне, и верит, что в свои 36 лет в спортивном плане все еще может многое предложить каталонскому гранду.

Боссы «Барселоны» будут готовы рассмотреть продажу ветерана, если тот все-таки пожелает уйти. Это позволит клубу решить вопрос по снижению затрат на зарплаты футболистам, а также выручить компенсацию за игрока, контракт которого истекает летом следующего года.

Также в руководстве и тренерском штабе «Барселоны» якобы бытует мнение, что команде нужен более молодой форвард, который сможет обеспечивать команде большую динамику впереди.

Сообщается, что пока Левандовски попросил у клуба время на рассуждение, но в «Барселоне» хотят получить ответ от поляка в ближайшие недели, чтобы, в случае ухода Роберта, вовремя начать искать ему подходящую замену.

Ранее сообщалось, что сам Левандовски говорил руководству клуба, что заменить его в клубе должен Хулиан Альварес из «Атлетико».

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Роберт Левандовски Барселона трансферы Ла Лиги трансферы
Алексей Сливченко Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Saar
Це той балабол, що пообіцяв Інтеру забити 2 м'ячі у матчі-відповіді.
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