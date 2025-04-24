Левандовски назвал суперзвезду, которая должна его заменить в Барселоне

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нападающего, который станет долгосрочной заменой для польского форварда Роберта Левандовски.

По информации испанских СМИ, сам польский форвард сообщил руководству клуба, что идеальной заменой для него станет Хулиан Альварес из «Атлетико». Поляк дал добро на этот трансфер. «Барселона» рассчитывает купить Хулиана летом 2026 года, когда у Левандовски завершится контракт и тот покинет клуб.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно.