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  4. Левандовски назвал суперзвезду, которая должна его заменить в Барселоне
Испания
24 апреля 2025, 03:12 |
167
0

Левандовски назвал суперзвезду, которая должна его заменить в Барселоне

Роберт хочет, чтобы каталонцы подписали Хулиана Альвареса

24 апреля 2025, 03:12 |
167
0
Левандовски назвал суперзвезду, которая должна его заменить в Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Каталонская «Барселона» находится в активном поиске нападающего, который станет долгосрочной заменой для польского форварда Роберта Левандовски.

По информации испанских СМИ, сам польский форвард сообщил руководству клуба, что идеальной заменой для него станет Хулиан Альварес из «Атлетико». Поляк дал добро на этот трансфер. «Барселона» рассчитывает купить Хулиана летом 2026 года, когда у Левандовски завершится контракт и тот покинет клуб.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хулиан Альварес решил не менять клуб в летнее трансферное окно.

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Роберт Левандовски Барселона Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансферы Ла Лиги трансферы трансферы Серии A
Дмитрий Олейник Источник
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