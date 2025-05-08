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  4. Талантливый вингер ПСЖ двумя словами отреагировал на выход в финал ЛЧ
Лига чемпионов
08 мая 2025, 13:48 | Обновлено 08 мая 2025, 13:50
337
0

Талантливый вингер ПСЖ двумя словами отреагировал на выход в финал ЛЧ

Брэдли Баркола не может поверить в реальность

08 мая 2025, 13:48 | Обновлено 08 мая 2025, 13:50
337
0
Талантливый вингер ПСЖ двумя словами отреагировал на выход в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэдли Баркола

22-летний футболист ПСЖ Брэдли Баркола поделился эмоциями в социальной сети Instagram после выхода в финал Лиги чемпионов. Французский клуб в полуфинале разобрался с «Арсеналом» Лондон – 3:1 за суммой двух матчей.

«Абсолютное безумие», – написал Баркола.

В этом сезоне Лиги чемпионов Баркола вышел в 16-ти поединках, оформив шесть результативных действий (три голи, три ассиста).

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Брэдли Баркола
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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