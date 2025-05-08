Талантливый вингер ПСЖ двумя словами отреагировал на выход в финал ЛЧ

22-летний футболист ПСЖ Брэдли Баркола поделился эмоциями в социальной сети Instagram после выхода в финал Лиги чемпионов. Французский клуб в полуфинале разобрался с «Арсеналом» Лондон – 3:1 за суммой двух матчей.

«Абсолютное безумие», – написал Баркола.

В этом сезоне Лиги чемпионов Баркола вышел в 16-ти поединках, оформив шесть результативных действий (три голи, три ассиста).