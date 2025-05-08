Лига чемпионов08 мая 2025, 13:48 | Обновлено 08 мая 2025, 13:50
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Талантливый вингер ПСЖ двумя словами отреагировал на выход в финал ЛЧ
Брэдли Баркола не может поверить в реальность
08 мая 2025, 13:48 | Обновлено 08 мая 2025, 13:50
337
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22-летний футболист ПСЖ Брэдли Баркола поделился эмоциями в социальной сети Instagram после выхода в финал Лиги чемпионов. Французский клуб в полуфинале разобрался с «Арсеналом» Лондон – 3:1 за суммой двух матчей.
«Абсолютное безумие», – написал Баркола.
В этом сезоне Лиги чемпионов Баркола вышел в 16-ти поединках, оформив шесть результативных действий (три голи, три ассиста).
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