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Лига чемпионов
08 мая 2025, 12:59 | Обновлено 08 мая 2025, 13:16
598
1

Игрок Арсенала нашел в себе силы и прокомментировал вылет из ЛЧ

Микель Мерино поблагодарил фанатов за этот путь

08 мая 2025, 12:59 | Обновлено 08 мая 2025, 13:16
598
1
Игрок Арсенала нашел в себе силы и прокомментировал вылет из ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Мерино

Игрок лондонского «Арсенала» Микель Мерино в социальной сети Instagram высказался касательно вылета английского клуба из Лиги чемпионов. «Канониры» в полуфинале дважды проиграли ПСЖ (0:1, 1:2).

«Мы можем сказать только СПАСИБО. За то, что были с нами в этой прекрасной поездке, от начала до конца. Она не закончилась так, как мы хотели бы, но нет сомнений, что мы отдали все там. С одной стороны, чувство разочарования. С другой стороны, уверенность, что этот опыт поможет нам, когда мы доберемся еще выше в будущих сезонах. Давайте держаться вместе и закончим сезон наилучшим образом!», – написал Мерино.

В этом сезоне Лиги чемпионов Микель отыграл 12 матчей, в которых отдал три ассиста и забил два мяча.

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Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Арсенал Микель Мерино
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Vovan78
Охрініти можна на скільки ви стали сильнішими після минулого сезону коли так само рлзкидались обіцянками. Хоча після минулорічного чвертьфіналу в цьому році дійшли до півфіналу ЛЧ. А все інше так само просрали і АПЛ, і Кубок Ліги і Кубок Англії!
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