Игрок Арсенала нашел в себе силы и прокомментировал вылет из ЛЧ

Игрок лондонского «Арсенала» Микель Мерино в социальной сети Instagram высказался касательно вылета английского клуба из Лиги чемпионов. «Канониры» в полуфинале дважды проиграли ПСЖ (0:1, 1:2).

«Мы можем сказать только СПАСИБО. За то, что были с нами в этой прекрасной поездке, от начала до конца. Она не закончилась так, как мы хотели бы, но нет сомнений, что мы отдали все там. С одной стороны, чувство разочарования. С другой стороны, уверенность, что этот опыт поможет нам, когда мы доберемся еще выше в будущих сезонах. Давайте держаться вместе и закончим сезон наилучшим образом!», – написал Мерино.

В этом сезоне Лиги чемпионов Микель отыграл 12 матчей, в которых отдал три ассиста и забил два мяча.