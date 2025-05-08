Определился главный конкурент Владислава Ваната в гонке бомбардиров УПЛ
Полузащитник Егор Твердохлеб 7 мая отправил в ворота соперника два гола
7 мая состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись «Кривбасс» (Кривой Рог) и киевский «Левый Берег». Подопечные Юрия Вернидуба разгромили соперника со счетом 4:0.
В этом противостоянии полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб оформил дубль и вышел на второе место в рейтинге бомбардиров. На счету футболиста 13 голов в нынешнем сезоне чемпионата.
Лидером гонки бомбардиров остается форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат, который имеет в активе 17 забитых мячей и единолично занимает первое место. Командам осталось сыграть по три матча до завершения Премьер-лиги, за которые Твердохлебу нужно отыграть разницу в четыре гола.
«Динамо» в этих поединках сыграет против житомирского «Полесья», одесского «Черноморца» и «Колоса» из Ковалевки. Соперниками «Кривбасса» станут те же «Колос» и «Полесье», а также киевская «Оболонь».
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