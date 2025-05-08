Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определился главный конкурент Владислава Ваната в гонке бомбардиров УПЛ
Украина. Премьер лига
08 мая 2025, 13:09 |
966
0

Определился главный конкурент Владислава Ваната в гонке бомбардиров УПЛ

Полузащитник Егор Твердохлеб 7 мая отправил в ворота соперника два гола

08 мая 2025, 13:09 |
966
0
Определился главный конкурент Владислава Ваната в гонке бомбардиров УПЛ
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

7 мая состоялся матч 21-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись «Кривбасс» (Кривой Рог) и киевский «Левый Берег». Подопечные Юрия Вернидуба разгромили соперника со счетом 4:0.

В этом противостоянии полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб оформил дубль и вышел на второе место в рейтинге бомбардиров. На счету футболиста 13 голов в нынешнем сезоне чемпионата.

Лидером гонки бомбардиров остается форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат, который имеет в активе 17 забитых мячей и единолично занимает первое место. Командам осталось сыграть по три матча до завершения Премьер-лиги, за которые Твердохлебу нужно отыграть разницу в четыре гола.

«Динамо» в этих поединках сыграет против житомирского «Полесья», одесского «Черноморца» и «Колоса» из Ковалевки. Соперниками «Кривбасса» станут те же «Колос» и «Полесье», а также киевская «Оболонь».

По теме:
Голкипер Динамо признался, почему выбрал 35-й номер
Легионер Черноморца: «Когда мы выходим на поле, мы боремся за Одессу»
Диназ Вышгород – Нива Тернополь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кривбасс Кривой Рог Левый Берег Киев Кривбасс - Левый Берег Егор Твердохлеб Владислав Ванат лучший бомбардир
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Футбол | 08 мая 2025, 05:42 1
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю
Матч между ПСЖ и Интером войдет в историю

Финалисты Лиги чемпионов никогда не играли между собой официальную игру

Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Теннис | 07 мая 2025, 22:20 50
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Анастасия Потапова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/64 финала турнира WTA 1000 в Риме

Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Футбол | 08.05.2025, 14:07
Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
Левандовски предлагают оклад в 40 млн евро. Готова ли Барселона его продать
От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание
Футбол | 08.05.2025, 10:00
От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание
От блестящего Байера в следующем сезоне может остаться лишь воспоминание
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Футбол | 07.05.2025, 22:01
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Определен главный фаворит Золотого мяча после поражения Барсы от Интера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
06.05.2025, 10:53 2
Футбол
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик решил «разобраться на улице»
07.05.2025, 04:48 2
Бокс
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
Гвардиола объяснил, почему Интер выбил Барселону в Лиге чемпионов
07.05.2025, 08:55 1
Футбол
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
Алонсо принял решение, что делать с Луниным. Согласился с Пересом
07.05.2025, 07:49 6
Футбол
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
Лучший вратарь мира сменит клуб. На его место придет Лунин
07.05.2025, 21:41 6
Футбол
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
Дочь Тайсона Фьюри: «У моего отца украли это из-за войны в Украине»
07.05.2025, 00:21 30
Бокс
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
«Планировал ехать в Украину». Джошуа рассказал о своих отношениях с Усиком
06.05.2025, 11:45
Бокс
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
Успеть до конца карьеры. Джошуа назвал трех желаемых соперников
07.05.2025, 07:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем