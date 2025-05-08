Мирон Маркевич назвал двух игроков, от которых зависит результат финала ЛЧ

6 и 7 мая определились финалисты Лиги чемпионов в нынешнем сезоне – трофей разыграют французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике в непростом поединке одолели английский «Арсенал» со счетом 2:1 (3:1 по сумме двух встреч).

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua сделал прогноз на решающий матч турнира, который состоится 31 мая в немецком Мюнхене:

«Пока шансы соперников равны. Дальше многое будет зависеть от того, в какой спортивной форме будут находиться участники, будут ли в ударе вратари Зоммер из «Интера» и Доннарумма, которые были лучшими игроками полуфиналов.

Где-то может сказаться более молодой состав ПСЖ и то, что парижане уже стали чемпионами на внутренней арене, тогда как «Интер» еще ведет упорную борьбу с «Наполи» за первое место в Серии А. Без сомнения, для футболистов ПСЖ незаурядным стимулом будет служить и то, что эта команда еще никогда не выигрывала Лигу чемпионов.

С другой стороны, хотя в «Интере» много возрастных игроков, они прекрасно понимают, что это может быть их последний шанс получить почетный трофей. Поэтому в Мюнхене постараются прыгнуть выше головы. Кстати, игрокам миланского клуба нужно брать пример со своих предшественников, которые в 2012 году выиграли Лигу чемпионов и, вспоминается, тогда в составе «Интера» тоже было много опытных исполнителей», – считает Маркевич.