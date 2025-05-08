Маркевич назвал игрока ПСЖ, которому нужно поставить памятник в Париже

6 и 7 мая определились финалисты Лиги чемпионов в нынешнем сезоне – трофей разыграют французский ПСЖ и итальянский «Интер». Подопечные Луиса Энрике в непростом поединке одолели английский «Арсенал» со счетом 2:1 (3:1 по сумме двух встреч).

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал результат этого полуфинала, а также отдельно выделил сильное выступление голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы:

«Знаете, хозяева чуть не поплатились за свою пассивность в дебюте матча. И если бы не фантастические сейвы их вратаря Доннаруммы, парировавшего прицельные удары Эдегора, Саки, то еще неизвестно чем бы все закончилось. Если итальянец будет так выступать и в финале, то памятника в столице Франции он заслужил.

А в Париже хозяевам было тяжело в первом тайме, они терпели, довольно организованно отражали атаки, при первом случае контратаковали и были вознаграждены. Их выход в финал – заслуженный», – считает Маркевич.