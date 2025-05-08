Легенда Интера дал прогноз на грядущий финал Лиги чемпионов против ПСЖ

Бывший игрок сборной Аргентины и миланского «Интера» Хавьер Дзанетти прокомментировал будущий финальный матч между ПСЖ и «Интером» в Лиге чемпионов.

«Я горжусь игрой «Интера», между первым и ответным матчами против «Барсы» команда проявила самоотверженность и преодолела трудности. В полуфинале две команды с четко определенным стилем игры встретились с разными атаками.

ПСЖ против «Интера» в финале? Я думаю, что тут 50 на 50. Они также заслуженно вышли в финал. Это главный матч, и мы должны надеяться на то, что и дальше будем играть на том же уровне, который мы видели в этих двух полуфиналах.

Индзаги – абсолютный лидер этой команды, он с нами уже 4 года и сделал всех очень конкурентоспособными. С ним за 3 года мы вышли в два финала Лиги чемпионов. В матче с «Барселоной» он отдал все силы.

Лаутаро Мартинес? Он важен для «Интера» и национальной сборной. Он всегда делает все возможное. И нет сомнений, что у него есть шансы выиграть Золотой мяч. Он счастлив здесь, он чувствует себя признанным и важным. У него есть чувство принадлежности. Когда ты чувствуешь себя комфортно, это очень помогает», – сказал Дзанетти.