Коуч Буде-Глимт: «Это исторический матч нашей команды»

Главный тренер норвежского Буде-Глимт Кьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы.

«Безусловно, это исторический матч нашей команды. Мы хотим играть первым номером в этом поединке. Конечно, мы не фавориты, но у нас есть шансы на выход в финал. Как и большинство команд, мы значительно лучше играем дома, чем на выезде, поэтому это прекрасное преимущество для нас, от которого мы должны отталкиваться», – сказал коуч.

Матч Тоттенхэм – Буде-Глимт состоится в четверг, 8 мая. Стартовое известие прозвучит в 22:00 по киевскому времени.