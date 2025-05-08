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Лига Европы
08 мая 2025, 12:09 |
77
0

Коуч Буде-Глимт: «Это исторический матч нашей команды»

Кьетиль Кнутсен высказался об ответном матче против «Тоттенхэма»

08 мая 2025, 12:09 |
77
0
Коуч Буде-Глимт: «Это исторический матч нашей команды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кьетиль Кнутсен

Главный тренер норвежского Буде-Глимт Кьетиль Кнутсен поделился ожиданиями от ответного матча против лондонского «Тоттенхэма» в полуфинале Лиги Европы.

«Безусловно, это исторический матч нашей команды. Мы хотим играть первым номером в этом поединке. Конечно, мы не фавориты, но у нас есть шансы на выход в финал. Как и большинство команд, мы значительно лучше играем дома, чем на выезде, поэтому это прекрасное преимущество для нас, от которого мы должны отталкиваться», – сказал коуч.

Матч Тоттенхэм – Буде-Глимт состоится в четверг, 8 мая. Стартовое известие прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Кьетиль Кнутсен Тоттенхэм Буде-Глимт Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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