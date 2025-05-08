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WTA
08 мая 2025, 11:39 | Обновлено 08 мая 2025, 12:02
773
0

Марта Костюк по-дружески утешила Александру Эалу после разгромного матча

Украинская теннисистка дала комментарии для Tennis Channel

08 мая 2025, 11:39 | Обновлено 08 мая 2025, 12:02
773
0
Марта Костюк по-дружески утешила Александру Эалу после разгромного матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк уверенно обыграла филиппинскую сенсацию нынешнего сезона Александру Эалу в первом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме, Италия.

22-летняя украинка, на прошлой неделе дошедшая до четвертьфинала в Мадриде, выглядела уверенно и не допустила ни одного брейк-пойнта в матче с Эалой, которая ранее в этом сезоне добралась до полуфинала в Майами.

Отвечая на вопрос о 19-летней сопернице после победы, Костюк отметила, что такие поражения – необходимый шаг к высшему уровню, и Эала извлечет урок из этого тяжелого поражения.

«Честно говоря, я сочувствую этим девушкам. До настоящего момента у меня была потрясающая карьера, и я не стала бы просить о чмм-то большем, потому что это действительно было невероятное путешествие. Просто я чувствую, что когда ты молод, ты еще не сформирован. Твоя личность только развивается, а окружающие уже вешают ярлыки на твою игру, на твой характер и на все остальное.

Ты находишься в центре всего этого, всего, что происходит, и пытаешься понять, кто ты. Очень легко потеряться, и, очевидно, ты не знаешь, каких людей следует иметь рядом. Это нормально. Это часть жизни и взросления, но делать все это под светом софитов всегда гораздо сложнее, и это всегда имеет последствия.

Я думала об этом во время сегодняшнего матча. Я сказала себе: «Она добьется своего. Она будет рядом». Но дело в том, что когда ты молод, ты неизбежно проходишь через такие дни, как сегодня, и я видела, что ей тяжело справляться с этим.

Я видела, что ей трудно сегодня, и она не чувствовала себя комфортно в этих условиях. У всех нас бывают такие дни. Лично я никогда не играла хорошо ни в Риме, ни в Мадриде! Все новое – это трудный период.

Честно говоря, я бы не хотела снова быть молодой», – сказала Марта Костюк в комментарии для Tennis Channel.

Хотя Костюк самой всего 22 года, она по-дружески утешила Эалу у сетки.

«Это потрясающе – быть здесь. Это не повод сожалеть, мол, прости, что ты такая классная, понимаешь? Это здорово, но путь очень трудный. Я сказала ей у сетки: «Путь непростой, но ты справишься. Просто получай удовольствие», – потому что это так. Неприятно выходить на корт после долгой подготовки и видеть, что ничего не получается, и ты не можешь понять, в чем дело.

Ты чувствуешь все сильнее. Все кажется настолько большим, но это потому, что у них еще не было достаточно матчей, они не прошли через все дерьмо, через которое проходишь ты!

Но это круто, потому что если ты это прошел – поздравляю: ты станешь лучше с другой стороны».

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Вячеслав Кулаковский Источник: Tennis.com
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