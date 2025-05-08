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  4. Наставник ПСЖ: «Барселона в финале Лиги чемпионов – самый худший вариант»
Лига чемпионов
08 мая 2025, 10:03 |
1139
2

Наставник ПСЖ: «Барселона в финале Лиги чемпионов – самый худший вариант»

Луис Энрике прокомментировал результат полуфинала в Милане

08 мая 2025, 10:03 |
1139
2
Наставник ПСЖ: «Барселона в финале Лиги чемпионов – самый худший вариант»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

7 мая состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Арсенал». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в решающий раунд (3:1 по сумме двух встреч).

После окончания этого противостояния главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал результат другого полуфинала, где испанская «Барселона» вылетела от итальянского «Интера».

«Барселона» забила в общей сложности шесть голов в двух матчах. Если бы вы сказали кому-то, что они забьют шесть голов в полуфинале и вылетят, вам бы не поверили.

Они могли бы выйти в финал, и они этого заслужили. Честно говоря, результат этого полуфинала был немного странным. Но играть против «Барселоны» в финале Лиги чемпионов было бы для меня худшим вариантом», – признался Энрике.

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Николай Титюк Источник
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EGOS
тобто грати і програти від Інтера не буде найгіршим варіантом? ну ок, так тому і бути, лише б Енріке не було некомфортно)))
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