Наставник ПСЖ: «Барселона в финале Лиги чемпионов – самый худший вариант»

7 мая состоялся матч полуфинала Лиги чемпионов, в котором встретились французский ПСЖ и английский «Арсенал». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1 и пробились в решающий раунд (3:1 по сумме двух встреч).

После окончания этого противостояния главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал результат другого полуфинала, где испанская «Барселона» вылетела от итальянского «Интера».

«Барселона» забила в общей сложности шесть голов в двух матчах. Если бы вы сказали кому-то, что они забьют шесть голов в полуфинале и вылетят, вам бы не поверили.

Они могли бы выйти в финал, и они этого заслужили. Честно говоря, результат этого полуфинала был немного странным. Но играть против «Барселоны» в финале Лиги чемпионов было бы для меня худшим вариантом», – признался Энрике.